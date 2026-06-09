Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бычкова Татьяна
СОБЫТИЯ
|09.06.2026
|АИС «Торум» зарегистрирована в Едином реестре российского ПО 1
|19.07.2012
|Оплатить счета «Тюменской энергосбытовой компании» за электроэнергию теперь можно через сервисы Qiwi 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Бычкова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|NanduQ - Qiwi 1012 1
|Газпром энергосбыт 12 1
|NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
|NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
|Россия - УФО - Тюменская область 1343 1
|Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1375 1
|Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1031 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447929, в очереди разбора - 728009.
Создано именных указателей - 195821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447929, в очереди разбора - 728009.
Создано именных указателей - 195821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.