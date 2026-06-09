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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 195821
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Бычкова Татьяна

СОБЫТИЯ


09.06.2026 АИС «Торум» зарегистрирована в Едином реестре российского ПО 1
19.07.2012 Оплатить счета «Тюменской энергосбытовой компании» за электроэнергию теперь можно через сервисы Qiwi 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бычкова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

NanduQ - Qiwi 1012 1
Газпром энергосбыт 12 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
Агаков Александр 22 1
Россия - УФО - Тюменская область 1343 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1375 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1031 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3904 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1441 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447929, в очереди разбора - 728009.
Создано именных указателей - 195821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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