X-Com масштабировала информационную систему одного из крупнейших медицинских вузов России и Европы

X-Com завершила проект развития ИТ-инфраструктуры Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова. В рамках проекта компьютеризированы учебные аудитории и рабочие места администрации, а также внедрено современное копировально-печатное оборудование.

Специалисты X-Com выполнили обследование информационной системы заказчика, изучили требования, предъявляемые к компьютерному оборудованию и проанализировали особенности объемы печати. На основании полученных данных был разработан проект модернизации ИТ-комплекса университета и составлена детальная спецификация необходимого оборудования.

В проекте использованы рабочие станции собственного производства X-Com, изготовленные с учетом требований программного обеспечения заказчика, а также компьютеры HP ProDesk и моноблоки HP ProOne 440. Для работы с печатной документацией в инфраструктуру университета интегрированы цветные и монохромные МФУ Kyocera.

Для выбора подрядчика проекта был проведен открытый тендер. Наряду с ценовым предложением, заказчик оценивал опыт участников в реализации проектов для государственных учебных заведений медицинского профиля. Победителем конкурса была признана компания X-Com, предложившая наиболее квалификационно-обоснованные условия поставки оборудования и выполнения работ.

Действующая в X-Com система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008), в сочетании с многоуровневой системой тестирования на всех этапах производства, гарантируют высочайшее качество продукции. На все оборудование действует трехлетняя гарантия. Развитый сервис X-Com и постоянно поддерживаемый склад запасных частей гарантируют оперативное устранение любых возникающих неполадок в работе техники.