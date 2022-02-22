В Москве пресечена крупномасштабная торговля контрафактными картриджами

Компания HP оказала содействие правоохранительным органам, инициировав проверку подлинности расходных материалов (CDI – Customer Delivery Inspections) у ряда клиентов. CDI позволяет выявить контрафактную продукцию HP и поддельные картриджи марки Samsung. 96% клиентов заявляют, что данная процедура является эффективным механизмом защиты от мошенников. Услуга доступна государственным и корпоративным клиентам, которые хотят убедиться, что поставка содержит исключительно оригинальный товар. Об этом CNews сообщили представители HP.

В результате длительного расследования, начавшегося еще в 2019 г., в России удалось остановить деятельность крупного торговца контрафактными картриджами для принтеров HP, была арестована группа лиц, причастных к незаконной деятельности. Сотрудники органов правопорядка конфисковали около 1500 единиц продукции, в том числе поддельные лазерные картриджи. Наиболее крупные изъятия произошли в Москве в феврале и марте 2021 г.

«В течение 18 месяцев, предшествовавших этим рейдам, компания HP плотно сотрудничала с правоохранительными органами и партнерами по всей России, – сказал Павел Анохин, генеральный директор HP Inc. в России. – Использование контрафактной продукции предполагает снижение качества печати и работы оборудования и повышает риск его повреждения. Для дистрибьюторов реализация поддельных картриджей является нарушением интеллектуальной собственности, что ведет как минимум к серьезным репутационным издержкам».

Подделка продукции не только нарушает закон, но и негативно влияет на бизнес реселлеров и дистрибьюторов. Результаты недавнего исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), показали, что международная торговля контрафактными и пиратскими товарами составляет до 3,3% объема мировой торговли, что составляет $509 млрд.

В Европейском союзе (ЕС) на долю контрафактных и пиратских товаров приходится около 6,8% импорта (121 млрд евро). В отчете также говорится, что подделка оригинальных продуктов ведет к потере доходов государства и коммерческих организаций, что, в конечном счете, уменьшает количество рабочих мест.

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Хотя поддельные расходники выглядят как оригинальные картриджи HP, они не обеспечивают высокого качества печати, надежности и производительности, которые потребитель ожидает от продукции бренда. Напротив, использование контрафактных картриджей может повлечь за собой значительные риски: такие расходники могут оказаться неработоспособными или быстро выйти из строя, а также привести к повреждению принтеров из-за утечки чернил или тонера.

О компании HP Inc.

HP Inc. – технологическая компания. Ассортимент продуктов и услуг HP Inc. включает персональные системы, принтеры и решения для 3D-печати.