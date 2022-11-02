«Зеленая печать» — экономия и экология без потери качества печати

Тренд на экологичность и ответственность распространяется повсеместно, и, как следствие, принципы ESG (это экология, социальная политика и корпоративное управление) все больше и больше становятся чем-то обычным и само собой разумеющимся, нежели просто новым веянием. Несмотря на то, что принципы экологии, социальной ответственности и качества корпоративного управления пришли к нам из-за рубежа, они остаются актуальным ориентиром в бизнесе, независимо от текущей обстановки в нашей стране. И те компании, которые уже следуют данным принципам, чувствуют себя увереннее и растут быстрее других.

«Зеленая печать» поможет вам стать частью данных принципов, если они еще не внедрены, и укрепит их, если вы уже выбрали данный подход в качестве своего ориентира. Принципы ESG (environment, social, governance), которые легли в основу решения «Зеленая печать», являются их неотъемлемой частью, так как, во-первых, Environment (ответственное отношение к окружающей среде) — это сокращение отходов от печати, т.е. расход тонера меньше, т.е. меньше картриджей на утилизацию и, как следствие, меньше использованной бумаги, что сокращает выбросы СО2 в атмосферу и снижает воздействие на окружающую среду. Во-вторых, Social (высокая социальная ответственность) — это снижение воздействия вредных веществ на организм работника при повторной заправке тонера. И, в-третьих, Governance (высокое качество корпоративного управления) — это контроль печати в компании в разрезе пользователей/документов (с возможностью вывода статистики и выявлению нецелевой печати).

Несмотря на повсеместную цифровизацию, ни бизнес, ни делопроизводство пока не могут полностью обойтись без бумажных носителей. Еще много лет бизнес и общество не достигнет полной цифровизации — без бумажных носителей. И чем их больше, тем острее потребность в оптимизации процесса печати и особенно такой существенно важной его характеристики, как расход картриджей и бумаги.

Во-первых, потому, что картридж — достаточно дорогой расходный материал (в условиях ограничений для РФ), и для бизнеса с большими объемами печати его экономия — всегда праздник. Во-вторых, потому что процессы производства и утилизации отслуживших свое картриджей не экологичны. И, в-третьих, тонер сам по себе не полезен для человека, тем более при повторной заправке картриджей в условиях, далеких от заводских.

Поэтому встроенные решения по снижению расхода тонера есть у многих производителей принтеров, однако они не заинтересованы в ухудшении качества картинки. Постоянно ищутся новые подходы, при которых при снижении количества тонера качество документов, воспринимаемых человеческим и машинным зрением, изменяется не значительно.

Экономия до 70%

Компания «Умный сервис», отвечая на этот экономический и экологический запрос, разработала уникальное программное решение — «Зеленая печать». Оно содержит ряд запатентованных технологий, благодаря которым осуществляется обработка и «оптимизация» заданий на печать. Расход тонера при печати текстов, графики и изображений при этом снижается, а качество картинки не ухудшается (или изменяется незначительно). Таким образом, используя уникальный алгоритм, программа «Зеленая печать» позволяет сэкономить до 70% тонера любых картриджей (оригинальных, совместимых и заправленных).

Как это работает

Задание на печать, отправленное принтеру, перехватывается программой, которая обрабатывает изображение запатентованным математическим алгоритмом, убирая несущественные для качества изображения пиксели, и уже обработанное изображение возвращается в очередь на печать. Размещаясь на компьютере или на сервере, ПО позволяет отслеживать, учитывать и оптимизировать весь связанный с печатью процесс.

Рис. 1. Схема работы программы «Зеленая печать»

Собственный алгоритм решения «Зеленая печать» при работе с текстом и графикой сохраняет контуры букв идеально четкими, что критично при распознавании и машинным зрением, и глазом.

«Зеленая печать» — это не экономия ради экономии, она целенаправленно убирает именно лишние пиксели, качество изображения является важнейшим критерием работы программы.

Рис. 2. Сравнение разных способов оптимизации

Полная статистика и отчетность

«Зеленая печать» позволяет задать режим экономии тонера для каждого пользователя, принтера и приложения, а также собрать всю возможную статистику печати. Например, решение дает возможность выявить печать документов, не относящихся к рабочему процессу или с большим количество изображений (нецелевые документы) среди сотрудников всей компании. Статистика выгружается в Excel в идеально доступной форме.

Рис 3. Контроль печати и функциональные возможности

Сделано в России

«Зеленая печать» зарегистрирована в реестре отечественного ПО — единой системе учета программного обеспечения, которое было разработано на территории РФ и соответствует стандартам Минцифры.

Вэбинар

8 ноября 2022 года компания «Умный сервис» проведет ознакомительный вэбинар по продукту «Зеленая печать». Записаться на вэбинар можно по ссылке.

Сайт компании https://www.umserv.ru/.

Подробное описание ПО https://green-print.umserv.ru/.