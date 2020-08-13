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«КОРУС Консалтинг» обновил зарплатный учет на «1С» в компании «Аквафор»

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

ГК «КОРУС Консалтинг» перевела кадровые процессы компании «Аквафор», международного производителя профессионального и бытового оборудования для очистки воды, на новейшую версию программы «1С:ЗУП 3.1». В результате модернизации ИТ-решения «Аквафор» улучшил бизнес-процессы зарплатного учета и ускорил формирование регламентированной отчетности в области управления персоналом.

Чтобы повысить эффективность кадрового делопроизводства и соответствовать текущим изменениям законодательства при оформлении документации и отчетности, было решено обновить систему «1С: Зарплата и управление персоналом» на новую версию программы «1С: ЗУП 3.1». Модернизация ИТ-решения проходила сразу в трех юридических лицах «Аквафор»: в центральном офисе, торговой компании и на производственной площадке в Ленобласти – всего в них работает более 1000 человек. Для реализации проекта была выбрана ИТ-компания «КОРУС Консалтинг», имеющая многолетнюю практику по внедрению продуктов «1С».

Ключевое значение в проекте имел зарплатный учет. В силу производственной специфики, «Аквафор» использует практически все виды начислений оплаты труда. Поэтому от специалистов «КОРУС Консалтинг» требовалось настроить все связанные бизнес-процессы, включая операции удержаний, налогов и взносов. В части кадрового учета автоматизирована работа с документами для расчета заработной платы. В рамках проекта расширена базовая функциональность платформы и выполнен ряд доработок, позволяющих сдавать нетиповые отчеты по электронным каналам связи.

Проект был реализован в сжатые сроки – за 3,5 месяца. Затем в течение двух месяцев специалисты «КОРУС Консалтинг» в рамках технической поддержки обучали пользователей и помогали адаптироваться к новой системе. Кроме того, на данном этапе была выполнена интеграция системы с платформой «1С:Бухгалтерия». Теперь все данные о выплатах заработной платы передаются в «1С:Бухгалтерию» автоматически, что позволяет компании вести непрерывный бухгалтерский учет.

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