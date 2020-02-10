Безопасность
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
В России идет смена ИТ-поколений
Интеграция
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

«Беру» начал ежемесячно выдавать бонусы на бесплатную доставку

Интернет E-commerce Ритейл Интернет

Маркетплейс «Беру» начал ежемесячно выдавать пользователям три «беру бонуса» на бесплатную доставку.

По данным совместного исследования «Яндекс.маркета» и GfK Rus, 78% онлайн-покупателей в России делают покупки в интернете не чаще двух-трех раз в месяц. Таким образом, на «Беру» они могут совершать все свои регулярные онлайн-покупки с бесплатной доставкой.

Эти бонусы будут получать пользователи «Беру» из ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, а также жители нескольких крупных городов. Потратить эти бонусы можно будет только для доставки заказов в эти регионы.

Для того, чтобы ежемесячно получать эти бонусы, нужно быть пользователем «Беру» из перечисленных регионов. Старым пользователям бонусы придут автоматически, если они авторизованы в мобильном приложении маркетплейса. Новым клиентам надо скачать приложение и авторизоваться в нем. Если вдруг бонусы не появились, нужно обратиться в службу поддержки.

Действовать бонусы на бесплатную доставку будут везде: и в приложении, и в полной и мобильной версиях сайта. Копить их не получится — они сгорают в конце каждого месяца и приходят вновь первого числа. Кроме того, они не будут действовать при заказе крупногабаритных товаров или если сумма заказа меньше минимальной суммы.

«Данные исследований и потребности наших клиентов стали для нас отправной точкой в создании нового предложения от сервиса "Беру". Мы знаем, что для большинства пользователей очень важна именно бесплатная доставка, поэтому решили сделать ее доступной для всех, кто хочет делать регулярные покупки онлайн. Шопинг на "Беру" стал еще проще и выгоднее», — отметил Владислав Свириденко, директор по маркетингу группы компаний «Яндекс.маркет».

Другие материалы рубрики

Павел Дуров запускает полностью анонимный интернет. Уже можно строить сайты

Российский госфонд, «Мегафон» и Mail.ru создадут новую платежную систему специально для AliExpress

Биткоин показал взрывной рост. Побит рекорд скорости удорожания

Основатель Qiwi продал акции компании за $25,7 млн

В Qiwi меняется руководство

Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 20 LITE: демократичное решение

Выбираем беспроводную мышь для ноутбука: 8 лучших моделей

Лучшие наушники с шумоподавлением: выбор ZOOM
Показать еще
Профиль месяца

На какие проекты расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет

Игорь Никитин

министр ИТ Пермского края

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов «Техносерв»: Главными трендами на 2-3 года станут автоматизация производства и внедрение цифровых решений