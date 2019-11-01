ГК «Корус консалтинг» завершила моделирование цепочки поставок для «Беру»

Группа компаний «Корус консалтинг» помогла маркетплейсу «Беру» определить места для новых складов. В будущем сервис продолжит открывать собственные фулфилмент центры. «Беру» нужно было найти оптимальные места для таких помещений с точки зрения спроса и целевого уровня сервиса, чтобы точнее прогнозировать скорость доставки товаров клиентам.

Эту задачу помогли решить специалисты «Корус консалтинг». Они создали цифрую копию цепи поставок, которая позволила «Беру» разработать стратегию открытия складов на основе расчётов по нескольким сценариям развития. Также специалисты подготовили рекомендации для дальнейшего развития цепи поставок.

«Полученные результаты станут важным ориентиром при реализации стратегии развития новой логистической сети нашей компании. Корректно выстроенная цепочка поставок обеспечит эффективную работу с покупателями, гарантируя сервису конкурентное преимущество на рынке», – отметил Павел Ярошевский, директор по логистике группы компаний «Яндекс.Маркет».

«Многолетний опыт и экспертиза в области планирования и моделирования цепей поставок позволил нашей команде в кратчайшие сроки разработать оптимизационную модель и решить поставленные задачи. Мы уверены, что благодаря этому проекту Беру сможет принимать обоснованные решения в рамках развития собственной цепи поставок», – сказал Дмитрий Красилов, руководитель направления планирования и моделирования цепей поставок ГК «Корус консалтинг».