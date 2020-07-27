Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Yota запустила продажи SIM-карт на «Беру», Goods и Ozon

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Yota расширяет дистрибуцию SIM-карт в онлайн-каналах: с сегодняшнего дня заказ можно оформить на маркетплейсах Ozon, «Беру» и Goods. Ранее уже были запущены продажи в электронном дискаунтере «Ситилинк», в интернет-магазинах «Позитроника», Wildberries, «Онлайн Трейд», Tmall, а также на региональной торговой площадке KazanExpress.

Стоимость SIM-карты Yota для смартфона составляет 250 руб., при этом клиент получает тестовый пакет минут и гигабайт, а также пакет безлимитных SMS-сообщений, чтобы затем самостоятельно выбрать наиболее подходящее количество интернета и голосовой связи. Кроме того, после окончания тестового периода в случае привязки банковской карты клиент получит скидку на первые 30 дней связи 50%.

У всех партнеров действует курьерская доставка, а также работают собственные пункты самовывоза.

Активировать SIM-карту пользователь может самостоятельно через специальное приложение.

Другие материалы рубрики

В России выдана первая лицензия на 5G. Ее получила МТС

Spotify начал работать в России. Абоненты МТС будут на особых условиях

Tele2 грозит гигантский штраф за повышение тарифов

Как Nokia и Huawei сделали разные 5G. Nokia проиграла, а Huawei взлетел

Постсоветской «дочке» «Билайна» запрещают продаваться

Москва заказала исследование влияния 5G на здоровье человека

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Показать еще

Наука

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live