Merlion лишился партнерства с Microsoft, и Сбербанк разорвал с ним контракт на 360 миллионов

Компании Merlion и Microsoft прервали многолетнее сотрудничество в России, после чего дочерней структуре Сбербанка пришлось разорвать с Merlion тематический многомиллионный договор, связанный с предоставлением прав на ПО зарубежного вендора.

Merlion без партнерского статуса и госконтракта

Как выяснил CNews, дочерняя структура Merlion, ООО «Хаскел» осталась без партнерского договора с Microsoft, из-за чего с ней был разорван годовой договор на предоставление ПО этого вендора с компанией «Сбербанк-сервис» («Сберсервис», «дочка» Сбербанка).

Упомянутый договор «Сберсервиса» с «Хаскелом» был подписан 7 декабря 2020 г. по итогам прошедшего накануне электронного аукциона со стартовой ценой лота в 439,9 млн руб. Конкуренцию победителю составила компания «Монт», остановившаяся на коэффициенте снижения 0,83. У «Хаскела» этот коэффициент оказался равен 0,82 (эквивалентно 360,7 млн руб.), что и определило исход торгов.

Подписанный с компанией договор истекал 31 декабря 2021 г. Однако 12 января 2021 г. тендерной комиссии госзаказчика пришлось собраться снова, чтобы этот договор расторгнуть. Причиной такой необходимости стало уведомление Microsoft Ireland Operation Limited (официальный правообладатель) о расторжении его партнерского соглашения с «Хаскелом».

В качестве даты разрыва отношений Microsoft с «дочкой» Merlion в уведомлении было прописано 31 января 2021 г. Причина этого разрыва в публичных документах тендерной комиссии не указана.

Структуре Сбербанка пришлось менять исполнителя огромного договора, потому что «дочка» Merliona лишилась партнерского соглашения с Microsoft

В результате этих перипетий подрядчиком «Сберсервиса» стал проигравший участник аукциона — компания «Монт», чей коэффициент снижения эквивалентен 365,1 млн руб.

Комментарии сторон

В контексте сложившейся ситуации представители Microsoft сообщили CNews, что корпорация «регулярно проводит оценку своей партнерской сети, чтобы удостовериться в том, что она наилучшим образом удовлетворяет потребностям заказчиков и помогает им на пути цифровой трансформации». При этом соглашения с конкретными партнерами компания не комментирует.

Из комментария для CNews второй стороны можно заключить, что Merlion себя с «Хаскелом» отождествляет, указывая, что сотрудничество по прямому дистрибьюторскому договору с Microsoft прекратил именно он.

«Несмотря на то, что компании (Merlion и Microsoft; — прим. CNews) связывает многолетнее успешное сотрудничество, а Merlion признавался вендором в качестве дистрибьютора года в России, финансовые результаты последних лет показывают, что операционные расходы превышают доход от партнерства и существенно снижают маржинальность бизнеса Merlion», — указали респонденты CNews.

По их словам, возможности по улучшению этих показателей ограничиваются еще и тем фактором, что вендор проводил последовательную политику по сокращению авторизованных партнеров, что привело к значительному сужению канала продаж в России.

«Все вышеназванное идет вразрез со стратегией нашего бизнеса и стало причиной для завершения сотрудничества по прямому дистрибьюторскому договору, — добавляют они. — Но мы сможем и продолжим реализацию решений и продукции Microsoft в другом формате».

Как освободить 2,5 часа в день для каждого сотрудника Бизнес

«Также важно отметить, что Merlion продолжит поставлять своим партнерам не менее эффективные и востребованные решения других вендоров, — подчеркивают в компании. — В первую очередь софт российского производства, спрос на который растет намного быстрее, чем у зарубежных аналогов. Это одно из важнейших и перспективных направлений развития бизнеса для компании, и мы постоянно расширяем наш портфель. На сегодняшний день мы сотрудничаем более чем с 20 российскими вендорами, в том числе тремя производителями офисного ПО».

Представитель «Сберсервиса» уточнил в разговоре с CNews, что закупка прав на использование ПО Microsoft осуществлялась длядальнейшей продажи программных продуктов клиентам организации.

«11 января 2021 г. мы получили официальное письмо от “Хаскел” со ссылкой на письмо компании Microsoft Ireland Operation Limited в адрес ООО “Хаскел”, в котором “Хаскел” нас уведомил о невозможности исполнять свои обязательства по заключенному договору по причине расторжения партнерства между “Хаскел” и Microsoft, что явилось для нас основанием для расторжения договора», — отметил он.

Некоторые сведения о «Хаскеле»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Хаскел» было зарегистрировано в Москве 2 апреля 2003 г. Гендиректором заявлен Дмитрий Виноградов. Он же выступает гендиректором ООО «Мерлион». Почти 100-процентным учредителем организации является ООО «Мерлион дистрибуция», однако менее 0,1% долей принадлежит «Мерлион груп лимитед» (Merlion Group Limited, Кипр).

По последним данным из базы «Контур.фокус», в 2019 г. выручка OOO «Хаскел» составила 169 млрд руб. с приростом этого показателя на 27% по отношению к данным предыдущего года. Чистая прибыль составила 1,6 млрд руб.

Стоит отметить, что по размеру выручки компания могла бы занять третью строчку в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2019». У ООО «Мерлион» в том же году выручка была нулевой, у ООО «Мерлион дистрибуции» — 5 млн руб.

Юридические проблемы Merlion

Напомним, в конце 2020 г. совладельцы группы Merlion Алексей Абрамов, Олег Карчев и Владислав Мантугов, а также начальник службы безопасности компании Борис Левин были арестованы по обвинению в попытке совершения заказного убийства, произошедшего в Подмосковье в 2015 г.

Позднее стало известно, что человеком, убийство которого якобы пытались заказать обвиняемые, был бывший гендиректор Merlion Вячеслав Симоненко. Фигуранты дела обвинения в свой адрес отвергли.