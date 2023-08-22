Крупный ИТ-специалист из Фонда соцстрахования отправлен в тюрьму

Бывший сотрудник Фонда социального страхования и один из авторов инфосистемы «Соцстрах», используемой ФСС, оказался мошенником и зарегистрировал на себя права на компоненты этой системы, чтобы получать отчисления за ее использование. Суд признал его виновным и отправил в тюрьму на семь лет, попутно выписав ему штраф на полмиллиона рублей.

Аферист попался

Дорогомиловский районный суд Москвы признал Николая Евдокимова виновным по делу о крупном мошенничестве, пишет «Коммерсант». Это крупный ИТ-специалист, в начале XXI века занимавший руководящие должности в Фонде социального страхования (ФСС), и один из разработчиков единой интегрированной информационной системы (ЕИИС) «Соцстрах».

В ФСС Евдокимов дослужился до заместителя начальника Департамента эксплуатации и технического обслуживания информационных технологий, а начал он подъем по карьерной лестнице в фонде в 2003 г. с поста замначальника отдела программного обеспечения Департамента информационного обеспечения.

55-летний на момент выхода материала Евдокимов еще до прихода в ФСС руководил компанией ООО «Открытые информационные технологии», в дальнейшем сменившей название на «Нист». Это разработчик ЕИИС «Соцстрах», и во время работы в ФСС Евдокимов отвечал за установку, сопровождение и обеспечение работоспособности ЕИИС в фонде.

В чем суть мошенничества

Как пишет «Коммерсант», Евдокимов обладал прямым доступом к исходному коду ЕИИС. А поскольку он программист по образованию, ему было под силу вносить любые нужные ему изменения в эту систему.

В 2014 г., после увольнения и ФСС, Николай Евдокимов зарегистрировал на свою компанию «Нист» исключительное право собственности на десятки подсистем «Соцстраха». В общей сложности компания стала правообладателем 46 подсистем. Эти действия и послужили поводом к подаче против него иска.

Началось все с гражданского иска ФСС о возмещении ущерба, который, по подсчетам фонда, составил от 213 до 310 млн руб. В документе также содержалось требование об аресте всех без исключения программных продуктов, зарегистрированных на компанию «Нист». Дополнительно истец потребовал признать государственную регистрацию 46 подсистем «Соцстраха» недействительной.

Итоговое решение суда

Дело против Евдокимова находилось на рассмотрении в Дорогомиловском райсуде Москвы с конца 2022 г. Сам же Евдокимов был вынужден подписать подписку о невыезде на время следствия.

Суд в итоге признал ответчика виновным и присудил ему штраф в размере 500 тыс. руб. и лишение свободы сроком на семь лет. Помимо этого, по решению суда Евдокимов лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в течение двух лет.

После вынесения приговора Евдокимов был отправлен в СИЗО. Сам он свою вину на момент публикации материала не признавал.

Евдокимову вменялось нарушение ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судья в итоге не стал выносить максимально жесткий из возможных приговоров – данное преступление карается тюрьмой сроком до 10 лет и штрафом до 1 млн руб.

Защита выступает против

Адвокат Евдокимова Мария Зазирная заявила «Коммерсанту», что защита считает вынесенный судом приговор «противоречащим закону и здравому смыслу». Она добавила, что ФСС, согласно «логике приговора», в течение девяти лет «распоряжается отсутствующими у него исключительными правами на программы, входящие в ЕИИС «Соцстрах», путем заключения лицензионных договоров с исполнителями по госконтрактам на модернизацию ЕИИС», то есть «совершает многомиллиардное необоснованное расходование бюджетных средств».

Адвокат подчеркнула, что Дорогомиловский райсуд ранее уже рассматривал это дело и в 2018 г. потребовал вернуть его прокурору за отсутствием «описания в обвинении того, что и как у потерпевшего похищено». Суд ссылался на решение арбитражного суда, вынесенное в 2014 г., в котором говорилось, что ФСС «является правообладателем программ, несмотря на их регистрацию в реестре Роспатента на другое лицо», сообщила изданию адвокат Евдокимова. «До тех пор пока это решение арбитражного суда не отменено, не может быть признано и то, что ФСС РФ утратил права на программы», – добавила она, отметив, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе программное обеспечение, «не могут быть предметом хищения». «Поэтому данный приговор представляет собой пример игнорирования закона», – подытожила Мария Зазирная.

Не первый случай

До Евдокимова к уголовной ответственности был привлечен еще один высокопоставленный работник ФСС – Сергей Ковалевский. Это в прошлом советник главы ФСС, а также его зампред. Ковалевского в начале предыдущего десятилетия обвиняли в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 285 УК РФ и ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), и суд встал на сторону ФСС.

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Все было связано с деятельностью Ковалевского в начале XXI века и цифровизацией ФСС, а также с упомянутой системой «Соцстрах». Ковалевский в 2005 г. зарегистрировал на самого себя права использования этой системы, не рассказав никому, что ее алгоритм был запатентован еще в 1991 г. В результате за годы использования «Соцстраха» Ковалевский, по данным ФСБ, получил в пределах 3,7 млрд руб. из бюджета.

Примечательно, что Ковалевский, в отличие от Евдокимова, свою вину признал, но уголовное дело против него по одной из статей было прекращено за истечением срока давности. Приговор по второму обвинению против Ковалевского вынесен не будет никогда – он умер весной 2023 г.