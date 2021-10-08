Суд не стал продлевать запрет действий совладельцу Merlion Олегу Карчеву

Как сообщил CNews Георгий Поспелов, адвокат совладельца компании Merlion Олега Карчева, Басманный районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства Следственного комитета России о продлении срока действия меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Олега Карчева, признав данное ходатайство необоснованным. Таким образом, на данный момент меры пресечения всем троим совладельцам Merlion в установленном законом порядке отменены.

Ранее, 29 сентября 2021 г. Московский городской суд по апелляционной жалобе защиты Олега Карчева на постановление Басманного районного суда от 5 августа 2021 года о продлении ему меры пресечения, отменил решение суда первой инстанции и вернул материал в Басманный районный суд для его повторного рассмотрения в ином составе суда. Сегодня, 8 октября 2021 г. Басманный районный суд повторно рассмотрел данное ходатайство следствия, признал его необоснованным и отказал в его удовлетворении.

Напомним, что, по мнению защиты, у следствия нет оснований полагать, что поджог на дачном участке Вячеслава Симоненко вообще имел место. Уголовное дело было незаконно возбуждено СУ по СЗАО ГСУ СК России по городу Москве 6 февраля 2020 г. в отношении неустановленных лиц по факту покушения на убийство бывшего сотрудника Merlion Вячеслава Симоненко в сентябре 2015 г. путем якобы поджога одного из строений на его дачном участке в Московской области, в котором его самого не было. В результате этого «поджога» никто не пострадал. Не пострадало и само дачное строение. Спустя почти 6 лет и за полтора года следствия подтверждающих факт поджога официальных документов и иных доказательств предоставлено не было. Следствием 12 мая 2021 г. была назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, которая не состоялась, так как в материалах уголовного дела нет достоверных доказательств того, что факт пожара имел место.

Напомним также, что после того, как защита обвиняемых обратилась с жалобой на незаконное уголовное преследование обвиняемых к руководителям СК России, ФСБ России и Генеральной прокуратуры России, уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в ГСУ СК России по городу Москве. После производства неотложных следственных действий в распоряжении руководства следственной группы появились доказательства, указывающие на незаконность привлечения совладельцев Merlion в качестве обвиняемых и содержании их под стражей. С этой позицией по делу согласилось и руководство прокуратуры, заявившее в адрес ГСУ СК России по городу Москве требование об устранении нарушений законодательства при расследовании уголовного дела. В связи с этим 5 февраля 2021 г. Олег Карчев был освобожден из СИЗО под домашний арест, а 1 апреля 2021 г. Алексей Абрамов и Владислав Мангутов были освобождены из СИЗО. 5 июля 2021 г. Олег Карчев также был освобожден из-под домашнего ареста под запрет определенных действий.

По мнению защиты, в распоряжении следствия имеются достаточные доказательства, указывающие на то, что для дальнейшего расследования уголовного дела нет законных оснований и по нему уже необходимо принять итоговое процессуальное решение – прекращение его производства в связи с отсутствием состава преступления с полной реабилитацией всех совладельцев Merlion – Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова и топ-менеджера компании Бориса Левина.