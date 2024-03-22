Wildberries запустила сервис для онлайн-кредитования продавцов

Wildberries запустила собственный сервис для кредитования продавцов. Весь процесс выдачи кредита будет проходить полностью онлайн. Продавцы смогут подать заявку на кредит прямо из своего личного кабинета на платформе и в случае одобрения получить средства в срок от одного рабочего дня. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Возможность подать заявку на кредит будет открываться для продавцов платформы постепенно. Сейчас подать заявку на кредит могут уже 20 тыс. продавцов, в скором времени кредиты станут доступны более широкому кругу продавцов.

Для выдачи кредитов продавцам Wildberries зарегистрировала собственную микрокредитную компанию, которая внесена в реестр Банка России.

Сервис кредитов от Wildberries использует внутреннюю статистику для создания модели оценки надежности заемщиков. Модель формируется с помощью технологии искусственного интеллекта и дает возможность предлагать выгодные условия и одобрять больше заявок на кредиты.

Запуск сервиса кредитования от Wildberries расширит продавцам доступ к заемному финансированию. Согласно опросу, проведенному Wildberries совместно с аналитическим центром НАФИ среди продавцов в феврале-марте 2024 г., 72% продавцов рассматривают возможность получения кредита. В основном продавцы используют кредиты для развития бизнеса. Более половины всех продавцов – 55% – хотя бы раз прибегали к оформлению кредита для закупки товара по предоплате, а для инфраструктурных инвестиций кредиты брал каждый третий продавец – 38%.

Кредит можно будет взять на все основные потребности продавцов на маркетплейсе: это пополнение оборотных средств, закупка новой партии товара, расширение бизнеса.

Условия кредитования от сервиса Wildberries: сумма кредита: от 100 тыс. до 20 млн руб.; срок: от 3 до 12 месяцев; процентная ставка: от 1,5% в месяц, рассчитывается индивидуально по итогам скоринга; единовременная комиссия за выдачу: от 0 до 2% в зависимости от результатов скоринга; залог не требуется.

Продавцы смогут получать кредиты быстрее, чем в сторонних организациях. В среднем по рынку заявки на кредит рассматриваются в течение двух-трех рабочих дней. Сервис от Wildberries сможет принимать решение об одобрении заявки в среднем за один рабочий день на основе скоринг-модели с использованием технологии искусственного интеллекта. Модель учитывает особенности ведения бизнеса на маркетплейсах и торговли в разных категориях. В будущем сервис от Wildberries будет предоставлять продавцам постоянный кредитный лимит, рассчитанный на основе объемов продаж. Все продавцы с предварительно одобренным лимитом смогут увидеть в личном кабинете, сколько кредитных средств им доступно.

Подача заявки и получение кредита будут проходить полностью онлайн. Благодаря финтех-решениям от Wildberries и интеграции сервиса кредитования с ИТ-системами платформы, продавцы смогут подавать заявку на кредит в несколько простых шагов. Продавцам нужно будет предоставить минимум документов в электронном виде, среди них: фото паспорта для ИП и скан уставных документов для ООО. Договор будет подписываться онлайн с помощью УКЭП, которая есть у подавляющего большинства продавцов. Процесс погашения кредита также будет автоматизирован.

Платеж по кредиту в соответствии с графиком погашения будет автоматически перечисляться с баланса продавца сервису кредитования. Продавцу не нужно самостоятельно переводить деньги, необходимо только обеспечить достаточный размер денежных средств на балансе.

Подать заявку на кредит смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут бизнес на Wildberries не менее шести месяцев.

Если продавцу уже доступно получение кредита, в его личном кабинете появится специальный баннер, нажав на который, он сможет подать заявку.

В случае одобрения заявки продавцу придут в личный кабинет документы для ознакомления и подписи: договор займа и график платежей. Если продавец согласен с условиями, он может подписать документы электронной подписью. После этого деньги придут на банковский расчетный счет продавца, который привязан к личному кабинету.

Руководитель кредитных продуктов в финтех-направлении Wildberries Сергей Савин: «Мы решили запустить собственный сервис кредитования, чтобы повысить уровень финансовой доступности для наших продавцов. Продавцы используют кредитование для масштабирования бизнеса. При этом доступ к кредитам для них может быть затруднен. По данным исследования, которое мы провели совместно с аналитическим центром НАФИ, треть продавцов, обращавшихся за кредитом за последний год, сталкивались с отказами. При этом потребность в кредитовании со стороны продавцов маркетплейса в 1,5 раза превышает текущий объем займов. Чтобы сделать кредитование доступным для продавцов, мы разработали свой финтех-сервис, который позволит обрабатывать заявки на кредит быстро и полностью онлайн».

Наталья Кузнецова, директор направления маркетинговых исследований Аналитического центра НАФИ: «Динамика измерений деловой активности малого и среднего бизнеса, к которому преимущественно относятся продавцы маркетплейсов, показывает, что представители МСП на протяжении последних двух лет предъявляют устойчивый спрос на займы, однако высокие ставки банков начинают сдерживать их кредитную активность. Согласно последним замерам индекса RSBI, заинтересованность в получении кредитов имеют 39% предприятий малого и среднего бизнеса. Это не рекордный показатель за последние годы, но выше, чем в предыдущие 6 месяцев. Сравнивая этот показатель с результатами исследования Wildberries, становится очевидно, что декларируемая продавцами потребность в кредитах в два раза выше реальной в сегменте малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что данная целевая аудитория нуждается в особом внимании со стороны финансовых организаций».