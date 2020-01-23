Создан сверхкомпактный мобильник меньше коробка спичек с ценой $22. Видео

В Китае продается раскладушка Long-CZ J9 – полноценный сотовый телефон, по своим габаритам меньше коробка спичек. Он вдвое меньше стандартной зажигалки, но при этом способен работать до четырех дней на одном заряде и может подключаться к смартфону в качестве Bluetooth-гарнитуры и устройства защиты от кражи.



Телефон размером с монету

Китайский производитель мобильных устройств Long-CZ разработал самый компактный в мире сотовый телефон-раскладушку. Модель получила название J9, и она в несколько раз компактнее современных смартфонов.

Long-CZ J9 весит всего 18 граммов при габаритах 72х24х16 мм в раскрытом стоянии. Длина корпуса J9 в закрытом виде составляет 44 мм.

Телефон находится в свободной продаже в КНР и стоит в пределах $22 (1360 руб. по курсу ЦБ на 23 января 2020 г.). По своим возможностям он представляет собой классический мобильный телефон начала XXI века с современными функциями. На момент публикации материала производитель выпускал его в шести цветах корпуса – черном, белом, розовом, золотом, голубом и желтом. Выбор влияет лишь на оттенок самого корпуса – окантовка дисплея и клавиатура окрашены в черный. Комплект поставки включает только кабель зарядки – дополнительные аксессуары для этого телефона не предусмотрены.

Основные спецификации

Производитель оснастил Long-CZ J9 монохромным OLED-дисплеем с диагональю 0,66 дюйма и разрешением 128х160 пикселей. Для сравнения, в фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 4 установлен цветной 0,95-дюймовый экран с разрешающей способностью 120х240 пикселей. В основу телефона лег одноядерный процессор Spreadtrum SC6531 с частотой 312 МГц.

Long-CZ J9 без труда умещается на ладони

В телефоне имеются 64 МБ встроенной памяти, а также модуль оперативной памяти идентичного объема. Поддержки карт памяти в нем нет, а под SIM-карту выделен лишь один слот стандарта microSIM.

Система питания в Long-CZ J9 представлена несъемным аккумулятором емкостью 300 мАч. Зарядка осуществляется по разъему microUSB 2.0, который пока еще часто встречается в Android-смартфонах бюджетного сегмента, но разъем подключения кабеля располагается на верхней крышке. В закрытом состоянии корпуса интерфейс зарядки недоступен – заряжать Long-CZ J9 придется в открытом виде. По заявлению производителя, батареи телефону хватает на 4-5 часов разговоров или на 3-4 дня ожидания.

Распаковка самой компактной раскладушки

Long-CZ J9 работает исключительно в сотовых сетях второго поколения (диапазоны 850, 900, 1800 и 1900 МГц). Мобильный интернет в нем не поддерживается.

Дополнительные особенности

В телефоне предусмотрены FM-тюнер для прослушивания радиостанций и модуль Bluetooth 3.0, необходимый в первую очередь для синхронизации со смартфоном. В таком режиме он превращается в своего рода Bluetooth-гарнитуру – все поступающие на смартфон звонки будут передаваться на Long-CZ J9, притом поддерживаются звонки не только по сотовым сетям, но и посредством мессенджеров WhatsApp и WeChat (популярный китайский сервис для общения). Производителем заявлена совместимость с iOS и Android.

J9 оказался меньше обычной зажигалки

Еще одна функция Long-CZ J9 – защита от кражи смартфона, тоже работающая по Bluetooth. В случае если расстояние между Long-CZ J9 и смартфоном окажется слишком велико, и он потеряет сигнал, он предупредит своего владельца звуковым оповещением. Также Bluetooth может использоваться для синхронизации списков контактов между телефоном и смартфоном.

Long-CZ J9 доступен в шести цветах

Интерфейс телефона переведен на несколько языков мира, включая русский. В программном обеспечении предусмотрена SOS-функция для быстрого набора заранее сохраненного номера. В памяти устройства есть три слота под такие номера.

Корпус Long-CZ J9 полностью пластиковый, без металлических или стеклянных акцентов. Клавиатура выполнена из кусочка резины, места под символы российского алфавита на ее кнопках не нашлось.

Сверхкомпактные китайские телефоны

Под брендом Long-CZ выпускаются и другие ультракомпактные средства связи. В 2016 г. начались продажи предшественника раскладушки J9 – телефона Long-CZ J8, выполненного в корпусе гарнитуры Hands-Free.

Long-CZ J8, телефон-гарнитура

Long-CZ J8 можно использовать и как обычный сотовый телефон (у него есть собственные разговорный динамик, слот под SIM и дисплей), так и в качестве беспроводной гарнитуры в связке со смартфоном – крепление на ушной раковине входит в комплект. На торговой площадке AliExpress этот телефон стоит в пределах $18 (1110 руб.).