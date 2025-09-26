Разделы

Компании «Интелис» и MIG представляют совместный проект: ПАК, взрывозащищенный планшет MIG T8Х и HART-коммуникатор под управлением российской ОС «Ред ОС М»

Специалисты «Интелис» и MIG успешно завершили совместный проект по адаптации многофункционального HART-коммуникатора. Устройство прошло тестирование и корректно работает под управлением российской ОС, что открывает новые возможности для его применения на промышленных объектах с требованиями к импортонезависимости. Об этом CNews сообщили представители MIG.

Ключевые преимущества ПАК — полная совместимость: успешно протестирован и работает с российской ОС «Ред ОС М»; безопасность применения: сертифицирован для работы во взрывоопасных зонах класса 1/21; высокая детализация: четкий 8-дюймовый дисплей с разрешением 1280x800 пикселей; широкая поддержка протоколов: работа с HART 5, 6, 7, Wireless HART и HART IP; расширяемая библиотека устройств: предустановленная DD-библиотека с возможностью самостоятельного добавления файлов; постоянные обновления: бессрочная подписка на обновления базы драйверов устройств; удобен для работы мобильных сотрудников благодаря продуманной эргономике и небольшому весу.

Устройство сочетает в себе функции полноценного HART-коммуникатора и защищенного планшета, что позволяет не только настраивать и обслуживать КИП, но и получать доступ к документации и поддерживать связь в полевых условиях.

mig700.jpg

Совместный проект «Интелис» и MIG: ПАК, взрывозащищенный планшет MIG T8Х и HART-коммуникатор

Проект предлагает современное, технологичное и безопасное решение, соответствующее требованиям российских промышленных предприятий.

Цифровизация

