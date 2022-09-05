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Новое мультиоблачное решение Clouder от Softline теперь доступно для пользователей VMware vCloud Director

Cервис управления облачной и приватной ИТ-инфраструктурой Clouder стал доступен для пользователей VMware vCloud Director. Теперь его могут использовать клиенты Softline Cloud и заказчики других облачных провайдеров. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Решение Clouder представлено на платформе Cloudmaster от Softline. Это мультиоблачный оркестратор, автоматизирующий предоставление ИТ-ресурсов. Благодаря расширению числа поддерживаемых вендоров пользователи платформы смогут управлять виртуальными машинами из единого пространства. Аудитория сервиса, таким образом, пополнится клиентами Softline Cloud и других облачных провайдеров, использующих VMware vCloud Director.

Теперь с помощью сервиса Clouder можно объединить больше систем виртуализации в единой панели, создавая квоты вычислительных ресурсов для проектов или подразделений и предоставлять «self-сервис» по созданию виртуальных машин сотрудникам.

«Основная идея решения Clouder заключается в объединении управления мультиоблачной инфраструктурой в едином пространстве. Поэтому критически важным для нас является оперативное добавление новых вендоров и расширение возможностей сервиса. Рынок остро нуждался в подобном продукте: это подтверждают как наши Customer Development-исследования, так и аналитические изыскания, проведенные Softline. Особенно это актуально для крупных компаний, часто пользующихся сразу несколькими облачными платформами», – отметил Алексей Вокуев, менеджер продукта в CloudMaster.

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Softline — глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг $2,2 млрд. В октябре 2021 г.

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