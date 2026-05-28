Хакеры взломали и украли коды двух крупных разработчиков ИИ

Два вендора ИИ-решений оказались задеты кампанией атак Mini Shai-Hulud, нацеленных на «цепочку поставок». Хакеры выставили добычу на торги

Один взлом, десять в уме

Киберпреступная группировка TeamPCP угрожает слить исходный код проекта Mistral AI, если на него не найдётся покупатель. В публикации на хакерском форуме Breached один из участников предполагаемой группировки просит всего 25 тысяч долларов за почти 450 репозиториев.

Mistral AI - это французский разработчик решений искусственного интеллекта, созданный выходцами из Google и Meta*, который предлагает как открытые (опенсорсные), так и закрытые LLM-системы.

Mistral подтвердили изданию BleepingComputer, что взлом действительно имел место, и что хакерам удалось скомпрометировать систему управления исходными кодами в результате атаки на цепочку поставок класса Mini Shai-Hulud, о которой CNews писал в начале декабря 2025 г.

В последние недели злоумышленники скомпрометировали сотни репозиториев в NPM и PyPI, скрытно встраивая в них средства перехвата учётных данных. Основной целью являются разработчики ПО.

В частности, были атакованы и скомпрометированы десятки пакетов, относящихся к коллекции опенсорсных библиотек для разработки сетевых приложений TanStack, и принадлежащих Mistral AI: злоумышленники использовали краденые реквизиты доступа к средам разработки (CI/CD).

Это привело к эффекту домино: далее оказались взломаны сотни других проектов, в том числе UiPath, Guardrails AI и OpenSearch.

Компания Mistral AI сообщила, что в результате атаки Mini Shai-Hulud хакерам удалось «на непродолжительный период» скомпрометировать средства разработки как раз вследствие взлома одного из устройств разработчиков через компрометацию TanStack.

Этого периода хватило, чтобы злоумышленники вывели 5 гигабайт внутренних репозиториев и исходников разработок, которые, по их словам, используются для обучения, донастройки, бенчмаркинга и внедрения моделей и других целей.

Злоумышленники обещают либо продать украденное тому, кто предложит наибольшую цену, либо, если Mistral AI согласится заплатить $25000, удалить украденное.

В противном случае все эти данные будут выложены в общий доступ.

В Mistral, однако, впоследствии заявили, что, по итогам расследования, стало понятно, что украденные данные не относятся к ключевым репозиториям компании:

«Ни наши размещенные сервисы, ни обрабатываемые пользовательские данные, ни какие-либо из наших исследовательских и тестовых сред не были скомпрометированы», - заявил Мистраль изданию BleepingComputer.

OpenAI: тот же вектор

Практически одновременно с этим через компрометацию TanStack были взломаны две системы сотрудников компании OpenAI; вендор ИИ подтвердил этот факт, признав, что у его работников был доступ к «ограниченному набору внутренних репозиториев исходного кода». Злоумышленникам достались реквизиты доступа к некоторым другим репозиториям, но пока ими в новых атаках никто не воспользовался.

В OpenAI заявили, что была осуществлена ротация всех сертификатов безопасности, которые были затронуты инцидентом, и что пользователям десктоп-приложений OpenAI под macOS необходимо обновить их до последних версий, в противном случае ПО перестанет обновляться или запускаться.

В компании не уточнили, потребуется ли проводить такое же обновление пользователям приложений под Windows и Android. Их сертификаты, впрочем, тоже обновлены.

«Приходится констатировать кризисную ситуацию с репозиториями кода, особенно открытыми и общедоступными: на любую благородную идею обязательно найдутся те, кто захочет ею злоупотребить, - отмечает Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ».

Исследователь добавил, что атаки Mini Shai-Hulud либо полностью, либо в значительной степени автоматизированы, что дополнительно усугубляет проблему.

Роман Георгиев

