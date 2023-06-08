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VK запустила систему поиска и анализа данных в облаке

На облачной платформе VK Cloud стала доступна система для поиска и анализа информации на базе открытых технологий — OpenSearch. С ее помощью бизнес может решать разные задачи: от аналитики посещаемости сайтов и поиска приложений до построения рекомендательных систем и мониторинга безопасности в режиме реального времени.

OpenSearch в VK Cloud работает с данными из разрозненных источников, быстро обрабатывает и анализирует информацию. Система может использоваться для полнотекстового поиска по документам и базам данных, работы с логами из разных ресурсов для определения аномалий и устранения ошибок, в том числе с применением алгоритмов машинного обучения.

Технологии OpenSearch помогают и в развитии цифровых продуктов: упрощают работу с серверной частью проекта, анализируют посещаемость приложений и сайтов, выполняют поиск по изображениям и видео, используются в создании и развитии рекомендательных систем на базе ИИ. Визуализировать результаты аналитики можно с помощью встроенных инструментов и дашбордов.

В VK Cloud система OpenSearch доступна в готовом и преднастроенном виде. Ее можно запустить из облака за пару минут и гибко масштабировать вычислительные мощности под растущую нагрузку. Поддержка, администрирование и обновление инструментов происходят автоматически на стороне VK Cloud.

«В облаке VK Cloud теперь доступен преднастроенный управляемый сервис OpenSearch. Бизнесу не придется администрировать и поддерживать его самостоятельно — наша команда подготовила все инструменты для быстрого старта проектов. Функциональность решения активно развивается, в том числе с учетом разработок популярного инструмента Elasticsearch, на базе которого разработан OpenSearch. В облаке удобно настроить конфигурацию сервиса и оплачивать только использованный объем ресурсов по модели Pay-as-you-go. Это позволяет эффективно управлять затратами на разработку», — отметил Михаил Тутаев, директор по продукту VK Cloud.

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