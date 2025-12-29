Вышла новая версия системы Arenadata Harmony MDM 3.0

Группа Arenadata выпустила новую версию системы Arenadata Harmony MDM (AD.MDM) 3.0 — российское self-service решение для управления мастер-данными и корпоративной нормативно-справочной информацией (НСИ). Обновление позволит бизнесу повысить эффективность выполнения задач консолидации, нормализации и интеграции данных. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Новая версия стала результатом двухлетнего опыта внедрения и эксплуатации системы в корпоративных ИТ-ландшафтах и нацелена на повышение качества данных, производительности и интеграционных возможностей.

Arenadata Harmony MDM (входит в состав группы Arenadata) — российское решение для управления мастер-данными и НСИ с более чем 10-летней историей внедрений. Система позволяет бизнесу консолидировать информацию из разрозненных источников в едином пространстве, обеспечивая согласованность и достоверность данных.

AD.MDM обладает открытой архитектурой для интеграции с корпоративным ИТ-ландшафтом и внешними источниками, такими как ЕФРСБ, ФИАС, ЕГРЮЛ, НРД. Кроме того, решение разработано по модели low-code, что делает его доступным для бизнес-пользователей, не имеющих продвинутых навыков программирования.

Ключевым обновлением версии 3.0 стал иерархический классификатор материалов, обеспечивающий более глубокую и масштабируемую классификацию с поддержкой признаков и характеристик. Новый классификатор ориентирован на работу с большими объемами номенклатуры и востребован в производственных, логистических и закупочных контурах. Дополнительно в системе реализован ИИ-агент, который помогает пользователям классифицировать материалы и формировать параметрические описания.

В новой версии изменен подход к работе с качеством данных. Обнаруженные дубликаты и ошибки валидации больше не блокируют бизнес-процессы. Записи помечаются и проходят по процессу, а команды управления данными получают детальную информацию для последующей корректировки. Такой механизм позволяет сохранить непрерывность операций и повысить прозрачность контроля качества.

Arenadata Harmony MDM 3.0 также расширяет интеграционные возможности платформы за счет поддержки Arenadata Streaming Platform и Kafka, что позволяет организовать потоковый обмен данными с внешними системами и сократить время доставки данных в корпоративных процессах.

Для повышения производительности платформа перешла с ElasticSearch на OpenSearch. Это улучшило скорость и стабильность полнотекстового поиска при работе с большими объемами данных. Дополнительно реализованы массовый загрузчик PostgreSQL для быстрой миграции и обновления справочников, а также параллельное согласование записей, ускоряющее процессы утверждения данных.

Версия Arenadata Harmony MDM 3.0 делает управление мастер-данными более предсказуемым, масштабируемым и адаптированным к требованиям крупных корпоративных ИТ-ландшафтов.

«Новая версия системы собрала в себе наш опыт за последние два года. Система позволяет выстроить полноценную работу с доменом материалов, вести неограниченное количество иерархических классификаторов. Улучшенный модуль согласования позволяет различным подразделениям в компании одновременно работать со сложными карточками Контрагентов, Материалов, Сотрудников и других справочников. Новые функции системы уже активно используются нашими заказчиками и позволяют значительно повысить эффективность и скорость обработки мастер-данных, — сказал Евгений Обелов, технический директор Arenadata Harmony MDM. — Интеграция на базе Arenadata Streaming Platform гарантирует пользователям стабильное и масштабируемое взаимодействие с внешними системами и повышает общую надежность ИТ-инфраструктуры».