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GitFlic 4.12.0: новый уровень контроля над зависимостями и расширенная совместимость с OpenSearch

«Группа Астра» запустила новую версию российской DevOps-платформы GitFlic 4.12.0. Ключевое нововведение — правила маршрутизации для проксирующего реестра репозиториев и реестра пакетов (доступны в редакциях Enterprise и Atlas). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Администраторы могут задавать шаблоны, по которым система отбирает пакеты при загрузке из внешних источников. Это даёт более точный контроль над тем, какие зависимости попадают в инфраструктуру, и снижает риск загрузки нежелательных или неподходящих пакетов. Для организаций с высокими требованиями к безопасности такая фильтрация становится важным инструментом защиты цепочки поставок ПО.

Второе значимое улучшение — поддержка OpenSearch версий 2 и 3 в редакции Enterprise. Теперь платформа совместима с актуальными версиями OpenSearch, что позволяет заказчикам использовать в своей инфраструктуре более новые версии компонента без необходимости сохранять устаревшую версию Elasticsearch только ради совместимости с GitFlic.

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Релиз также включает ряд исправлений в отчётах безопасности и работе с репозиториями, что повышает стабильность и удобство повседневной работы с платформой.

«В версии 4.12.0 мы сосредоточились на двух вещах: контроле над зависимостями и совместимости с актуальными версиями инфраструктурных компонентов. Правила маршрутизации для проксирующих репозиториев — это инструмент, который позволяет заказчикам выстраивать безопасную цепочку поставки ПО, исключая случайное или намеренное попадание нежелательных пакетов в закрытый контур. А поддержка новых версий OpenSearch дает свободу обновлять инфраструктуру без оглядки на совместимость с платформой. Мы последовательно развиваем GitFlic как зрелую DevOps-платформу для крупных организаций с высокими требованиями к безопасности и управляемости», — сказал Максим Козлов, технический директор GitFlic.

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