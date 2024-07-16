«Штурвал 2.6» позволяет создавать кластеры Kubernetes и динамически управлять ими в любой ИТ-инфраструктуре

В версии 2.6 платформы управления кластерами Kubernetes «Штурвал» («Лаборатория Числитель») добавлены новый провайдер инфраструктуры, поддержка Alt Linux и ряд новых функций в интерфейс управления.

В платформе появился встроенный инфраструктурный провайдер. Он позволяет быстро и эффективно разворачивать кластеры на физических и виртуальных машинах, настраивать ручное или автоматическое масштабирование, а также переносить хосты между кластерами Kubernetes. Это дает возможность разворачивать и поддерживать кластеры «Штурвала» вне зависимости от вида применяемой платформы виртуализации, на любых физических серверах и при необходимости используя и физические, и виртуальные машины одновременно.

Также была добавлена поддержка операционных систем Alt Linux 8 SP10 и RedOS 7.3.4. «Штурвал» является единственной платформой управления жизненным циклом кластеров Kubernetes, поддерживающей развертывание на основных российских дистрибутивах Linux, включая Astra Linux SE, Alt Linux, RedOS и Rosa Linux.

В ответ на запросы крупных заказчиков был добавлен функционал, включающий: создание и управление кластерами различных версий Kubernetes в рамках одной платформы; отложенное обновление кластеров с выделением технологического окна.

Также были реализованы улучшения в части информационной безопасности, а именно: добавлена сквозная авторизация в ARGO CD и OpenSearch, что обеспечивает безопасный переход между сервисами и исключает получение несанкционированного привилегированного доступа пользователем; создан интерфейс управления политиками безопасности («менеджер политик»), позволяющий гибко управлять объектами политик и получать уведомления об идентифицированных попытках их нарушения; добавлен уникальный механизм, формирующий «дерево» доступов по пользователю или группе. Он позволит администраторам из единого окна получать точную информацию о наличии у пользователя доступа во всех кластерах/пространствах имен.

В новом релизе платформы графический интерфейс стал удобнее. Помимо управления Helm-чартами и подключения пользовательских репозиториев, в него была добавлена возможность управления кастомными ресурсами Kubernetes. Также появилась интеграция платформы с каталогами пользователей (ранее это требовало подключения инженеров в момент развертывания) и возможность управления объектами кластеров как с помощью привычного графического интерфейса, так и с помощью YAML-манифестов.

«Большую часть обновлений мы реализуем по просьбам наших заказчиков. В релизе 2.6 мы сфокусировались на расширении инфраструктурной совместимости платформы, удобстве контроля состояния и поведения системы в части ИБ, усилении безопасности и дальнейшей оптимизации пользовательского интерфейса для повышения удобства использования, — отметил Александр Чистов, директор по продуктам «Лаборатории Числитель». — В частности, в новой версии была добавлена поддержка Alt Linux. Теперь “Штурвал” является единственной платформой, которая обеспечивает автоматизированное развертывание кластеров на всех четырех востребованных российских ОС».