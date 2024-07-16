Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Штурвал 2.6» позволяет создавать кластеры Kubernetes и динамически управлять ими в любой ИТ-инфраструктуре

В версии 2.6 платформы управления кластерами Kubernetes «Штурвал» («Лаборатория Числитель») добавлены новый провайдер инфраструктуры, поддержка Alt Linux и ряд новых функций в интерфейс управления.

В платформе появился встроенный инфраструктурный провайдер. Он позволяет быстро и эффективно разворачивать кластеры на физических и виртуальных машинах, настраивать ручное или автоматическое масштабирование, а также переносить хосты между кластерами Kubernetes. Это дает возможность разворачивать и поддерживать кластеры «Штурвала» вне зависимости от вида применяемой платформы виртуализации, на любых физических серверах и при необходимости используя и физические, и виртуальные машины одновременно.

Также была добавлена поддержка операционных систем Alt Linux 8 SP10 и RedOS 7.3.4. «Штурвал» является единственной платформой управления жизненным циклом кластеров Kubernetes, поддерживающей развертывание на основных российских дистрибутивах Linux, включая Astra Linux SE, Alt Linux, RedOS и Rosa Linux.

В ответ на запросы крупных заказчиков был добавлен функционал, включающий: создание и управление кластерами различных версий Kubernetes в рамках одной платформы; отложенное обновление кластеров с выделением технологического окна.

Также были реализованы улучшения в части информационной безопасности, а именно: добавлена сквозная авторизация в ARGO CD и OpenSearch, что обеспечивает безопасный переход между сервисами и исключает получение несанкционированного привилегированного доступа пользователем; создан интерфейс управления политиками безопасности («менеджер политик»), позволяющий гибко управлять объектами политик и получать уведомления об идентифицированных попытках их нарушения; добавлен уникальный механизм, формирующий «дерево» доступов по пользователю или группе. Он позволит администраторам из единого окна получать точную информацию о наличии у пользователя доступа во всех кластерах/пространствах имен.

Как «Эльбрус-2000» помогла «Госкорпорации по ОрВД» мигрировать с СУБД Oracle на Postgres Pro

В новом релизе платформы графический интерфейс стал удобнее. Помимо управления Helm-чартами и подключения пользовательских репозиториев, в него была добавлена возможность управления кастомными ресурсами Kubernetes. Также появилась интеграция платформы с каталогами пользователей (ранее это требовало подключения инженеров в момент развертывания) и возможность управления объектами кластеров как с помощью привычного графического интерфейса, так и с помощью YAML-манифестов.

«Большую часть обновлений мы реализуем по просьбам наших заказчиков. В релизе 2.6 мы сфокусировались на расширении инфраструктурной совместимости платформы, удобстве контроля состояния и поведения системы в части ИБ, усилении безопасности и дальнейшей оптимизации пользовательского интерфейса для повышения удобства использования, — отметил Александр Чистов, директор по продуктам «Лаборатории Числитель». — В частности, в новой версии была добавлена поддержка Alt Linux. Теперь “Штурвал” является единственной платформой, которая обеспечивает автоматизированное развертывание кластеров на всех четырех востребованных российских ОС».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Китай разработал систему слежения за военными кораблями по всему миру

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

«Дыру» в PHP используют для распространения троянов и проведения DDoS-атак

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

В России учат ИИ проектировать цифровые микросхемы

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte с экраном нового поколения

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов?

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024