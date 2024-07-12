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«СКБ Контур», Уральский федеральный университет и Yandex Cloud заключили стратегическое партнерство по подготовке ИТ-специалистов

«СКБ Контур», Уральский федеральный университет и Yandex Cloud договорились о стратегическом партнерстве.

Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных, первый проректор УрФУ Сергей Кортов и директор по национальным и стратегическим проектам Yandex Cloud Анна Лемякина подписали соглашение о совместных инициативах. Сотрудничество будет направлено подготовку специалистов по направлению фундаментальной информатики и информационных технологий (ФИИТ). Студенты научатся внедрять облачные технологии в учебные проекты, освоят веб-разработку, смогут самостоятельно создавать нейросети.

Ранее компании уже сотрудничали в совместных образовательных инициативах. Так, ресурсы Yandex Cloud уже использовались на курсах УрФУ «Инженер облачных сервисов», «Проектный практикум» и «Основы проектной деятельности». В общей сложности на этих курсах уже обучились более 300 студентов. Следующий шаг — стратегическое партнерство, в рамках которого Yandex Cloud и «СКБ Контур» расширят линейку образовательных программ, где будут использоваться облачные технологии, и смогут обучать более 100 высококвалифицированных ИТ-специалистов в год.

Партнерство нацелено на развитие кадров для высокотехнологичных секторов российской экономики с помощью совместных учебных программ и усиления цифровой среды университета.

Это позволит эффективно отвечать на вызовы цифровизации в экономике, социальной сфере и государственном управлении, даст возможность для стабильного развития цифровой трансформации РФ.

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Чтобы студенты могли на практике изучить работу современных технологий, «СКБ Контур» и Yandex Cloud бесплатно предоставят им доступ к своим сервисам и консультации специалистов. Это взаимодействие обеспечит будущих специалистов качественным образованием, востребованным в условиях современной цифровой экономики.

В рамках сотрудничества предполагается проведение конференций, семинаров, выставок и презентаций, посвященных общим проектам. Совместные мероприятия помогут создать платформу для обмена опытом и знаниями между партнерами и будут способствовать развитию передовых решений.

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