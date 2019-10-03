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Mail.ru Group расширила статистику в конструкторе отчетов для рекламодателей

Интернет Интернет-реклама

В рамках стратегии развития рекламных сервисов и технологий, а также повышения прозрачности аналитики Mail.ru Group добавила новые метрики в конструктор отчетов рекламной платформы myTarget. Пользователям стала доступна дополнительная статистика по видеометрикам, конверсиям по каждой цели на основании данных счетчика top.mail.ru и событиям внутри приложений. Объем конструктора отчетов также увеличился вдвое – до 200 000 строк.

Статистика по рекламным роликам включает несколько показателей: запуск, просмотр 25%, 50% и 75% видео; досмотры, долю досмотров, стоимость досмотра; просмотр 10 секунд, долю просмотров и среднюю глубину просмотра. Таким образом, клиенты могут оценить не только количество и стоимость взаимодействий с видеорекламой, но также качество и глубину просмотра роликов.

В разделе «Конверсии» конструктора отчетов теперь доступна расширенная аналитика достижения пользователями целей на сайте на основании данных счетчика top.mail.ru или совершенных событий внутри приложений. Для выгрузки статистики по конверсиям необходимо подключить счетчик или интегрированный с платформой трекер приложения к кабинету рекламной платформы.

Расширенные метрики помогают анализировать, насколько эффективно реклама позволяет достигать поставленных целей, а также оптимизировать креативы и запущенные кампании. Детальную статистику можно добавить при создании отчета в рекламном кабинете платформы.

myTarget не только развивает новые рекламные технологии, но и совершенствует существующие инструменты для удобства рекламодателей и повышения эффективности кампаний.

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