ПГК автоматизировала процесс закупок автоуслуг с помощью SaaS-сервиса «Площадки АТИ»

«Первая грузовая компания» (ПГК) оптимизировала процессы автомобильной перевозки запчастей для ремонта вагонов с помощью SaaS-платформы «Площадки АТИ», входящей в экосистему «Биржи грузоперевозок ATI.SU». Благодаря инструментам, которые предоставляют «Площадки АТИ», в частности, «Подразделения» и «Расширенная аналитика», компания планирует значительно повысить прозрачность своих бизнес-процессов и минимизировать человеческий фактор на всех этапах логистической цепочки.

ПГК – российский частный оператор грузовых железнодорожных перевозок. Для того чтобы оптимизировать свои транспортные процессы, связанные с доставкой запчастей на небольшие расстояния или туда, куда не идут ж/д пути, компания приняла решение по переводу их на единую цифровую платформу. По итогам конкурса, в котором сотрудники ПГК оценивали 15 электронных торговых площадок по важным для их бизнеса критериям, было выбрано сначала три решения, затем по результатам тестового периода – SaaS-платформа «Площадки АТИ».

Платформа входит в экосистему цифровых сервисов «Биржи грузоперевозок ATI.SU». Она позволяет автоматизировать практически весь процесс организации перевозки груза: от поиска исполнителя до контроля за перевозкой в режиме реального времени и обмена документами по факту завершения работ. При этом легко интегрируется с любыми внутренними системами компаний (TMS), в том числе на базе «1С» и SAP, и может быть доработана под конкретные бизнес-запросы каждого пользователя.

Так, для компании ПГК, у которой 14 филиалов, расположенных от Санкт-Петербурга до Владивостока, был разработан инструмент «Подразделения». Инструмент позволяет разграничить доступ сотрудников к рабочей информации, благодаря чему процессы в разных филиалах становятся более прозрачными и четко выстроенными, и управляющая команда из головного офиса может быстро получить отчет по ситуации в каждом подразделении своей компании. ПГК перенесла на «Площадки АТИ» рабочие процессы 11 филиалов, процесс шел поэтапно, обучением сотрудников работе на новой платформе занимались в том числе и специалисты «Площадок АТИ». В итоге весь процесс интеграции занял 1,5 месяца.

Сотрудники отдела сопровождения платформы «Площадки АТИ» внимательно изучали сложности и пожелания заказчика, а разработчики оперативно дорабатывали функционал в соответствии с его потребностями. Так, специально для ПГК были добавлены такие важные опции, как специальная форма заявки в системе электронного документооборота «АТИ-доки», отображение процента отклонения встречных предложений от стартовой цены, сквозная нумерация заказов, расчет расстояний внутри городов, ведение справочника грузов с указанием веса, габаритных размеров, рейтинг перевозчиков, рекомендации цены перевозки на основе статистики по рейсам и ряд других.

Важным фактором для ПГК стало то, что «Площадки АТИ» дают возможность расширенного использования аналитики, так как визуальные отчеты формируются по итогам работы каждого филиала, а не по компании в целом. Это позволяет точнее оценить, какой отдел оптимально распоряжается своими ресурсами, например, при проведении торгов на размещение перевозки груза, кто обрабатывает большее количество заказов в единицу времени, эффективность отдельных менеджеров и т.д. Для компании ПГК также были доработаны существующие отчеты, предоставлены расширенные варианты отчетов по километражу, по торгам, по перевозкам.

«Благодаря использованию "Площадок АТИ" партнер получил больше гибкости при закупке услуг автоперевозчиков, а также значительно повысил прозрачность этих процессов во всех своих филиалах. Инструменты расширенной аналитики позволяют менеджерам в любой момент получить полную картину, описывающую ситуацию, связанную со стоимостью и объемом услуг в любом филиале. В дальнейшем мы планируем помочь ПГК полностью оцифровать всю логистическую цепочку – сейчас дорабатываем необходимые для этого сервисы», – отметил управляющий «Биржи грузоперевозок ATI.SU» Святослав Вильде.

«Программа централизации и автоматизации процесса закупок автоуслуг в ПГК предусматривает переход на электронную торговую площадку. Мы выработали 41 критерий для оценки существующих ресурсов, включили в их число функциональность, качество проработки интерфейса, уровень технической поддержки, стоимость размещения и другие важные для компании параметры. С учетом стоимости услуг и качества техподдержки мы остановились на “Площадках АТИ”. Партнеры в кратчайшие сроки сделали нужные доработки, которые дали возможность нашим специалистам вести отчетность и автоматически формировать заявки на перевозку по нашей форме. Сейчас все филиалы компании успешно работают в системе», – сказал руководитель управления закупок и реализации ТМЦ ПГК Сергей Федоткин.