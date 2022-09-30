МТС запустила VR-тур по заповедной Хакасии

МТС объявила о запуске федерального экологического проекта «Место силы» в Республике Хакасия. В рамках проекта МТС создала VR-фильмы, посвященные двум наиболее интересным заповедным территориям – участку «Оглахты» заповедника «Хакасский» и заказнику «Позарым имени В. М. Зимина», которые рассказывают о природе и древней истории Сибири. В ближайшее время компания обеспечит ключевые образовательные и культурно-научные учреждения Хакасии и Красноярского края оборудованием для просмотра образовательных фильмов в виртуальной реальности.

Фильмы, созданные МТС при участии специалистов заповедника «Хакасский», представляют собой виртуальные экскурсии по труднодоступным достопримечательностям горной части Сибири. Места, куда туристы обычно могут попасть только в составе организованных групп, теперь доступны для жителей всех регионов страны на сайте заповедника «Хакасский». Ролики сняты в формате «видео 360» с использованием всенаправленной камеры. Это позволяет получить более полное и объемное представление о природных территориях, которые стали «главными героями» VR-фильмов. В числе первых МТС обеспечила оборудованием для просмотра роликов в VR форматах Красноярский краевой краеведческий музей.

Видеоролик, посвященный участку «Оглахты», включает кадры крупных скоплений наскальных рисунков – здесь находится крупнейшее в Хакасии местонахождение петроглифов. Благодаря низкому уровню воды летом 2022 г. МТС оцифровала редкие изображения, находящиеся под угрозой исчезновения, которые расположены ниже уровня воды Красноярского водохранилища. В их числе наиболее редкие петроглифы, предположительно обозначающие первобытного быка – тура. Еще один VR-фильм МТС рассказывает о федеральном заказнике «Позарым им. В.М. Зимина» и знакомит зрителей с природой горной Сибири, редкими и исчезающими видами животных, которые здесь обитают.

МТС также пополнила коллекцию инклюзивных тактильных форм для экскурсий, которые проходят по палеонтологическому маршруту участка «Оглахты». Установленная в рамках «Места силы» скульптура «Гнездо динозавра» представляет собой собирательный образ кладки яиц, который могли бы оставить представители крупных тераподов – двуногих хищных ящеров, которые предположительно обитали когда-то на месте Хакасско-Минусинской впадины. Скульптуру сопровождает информационный баннер, на котором обычный текст дублируется шрифтом Брайля.

«Аналитика Big Data МТС показывает, что с каждым годом турпоток в Хакасию увеличивается – за последние годы рост составил более 40 процентов. В основном в республику едут жители Красноярского края, а также путешественники из Новосибирска, Тывы и Кузбасса. В регионе многое делается для развития туризма, и наша компания тоже вносит свой вклад, как с помощью реализации социальных проектов, так и активно строя сеть на территории республики. Так, за последние годы мы улучшили качество связи в важнейших туристических локациях Хакасии: в поселке Приисковом, в районе Саяно-Шушенской ГЭС, на Гладенькой, на озере Белё, в Ширинском районе. Хакасия – регион, где даже пейзажи напоминают об удивительной истории и древних народах, которые здесь когда-то обитали. Уверена, наш проект привлечет еще больше внимания к «местам силы» республики, рассказав жителям всех регионов страны о красоте и уникальности ее природы и исторического наследия», – сказала директор МТС в Хакасии Олеся Ширяева.

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«Оглахты» – это «концентрированная» Хакасия: степи, курганы, следы народов, которые жили здесь тысячелетиями, и галерея наскальной изображений, где можно получить представление о жизни скифов, гуннов, енисейских кыргызов и других древнейших культур. Благодаря проекту МТС виртуально «прогуляться» по заповедной территории и «совершить восхождение» на скалы смогут тысячи человек. Мы рады, что МТС выступила с социально значимой инициативой и запустила проект, создающий новые возможности для развития экологического просвещения и познавательного туризма», – сказал директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

В съемках виртуальной экскурсии по участку «Оглахты» приняли участие музыканты группы «Голос чатхана» – народный мастер (Чон Узы), заслуженный деятель искусств Хакасии, исполнитель горлового пения, педагог по чатхану Сергей Чарков, руководитель детской эстрадно-фольклорной студии «Ай Сузы» Тамара Чустеева, исполнитель народных хакасских песен в сопровождении чатхана Юлия Чаркова.