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В Абакане и пригороде на треть ускорился мобильный интернет

Около 300 тыс. жителей Хакасии получили новое качество сотовой связи после реализованной «МегаФоном» масштабной программы рефарминга в республике. Она позволила нарастить емкость сети и увеличить скорости мобильного интернета. Технические работы проводились на более чем 70 базовых станциях в Абакане и пригороде, в который входят населенные пункты Усть-Абакан, Расцвет, Зеленое и город Черногорск. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшение качества связи почувствовали абоненты в жилых микрорайонах, бизнес‑центрах, медицинских и образовательных учреждениях, парках и любимых местах прогулок горожан, а также на спортивных объектах. Теперь жители республики могут пользоваться любыми цифровыми сервисами на более комфортных скоростях и с совершенным качеством сети – слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, проходить дистанционное обучение в любом удобном месте, обмениваться файлами за несколько секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, и многое другое.

Рефарминг, или перевод частот из сетей 2G и 3G в современный стандарт 4G (LTE), – эффективное техническое решение для наращивания емкости сети в условиях сильных нагрузок. Он дает возможность освободить дополнительные ресурсы, которые раньше не использовались, и в сжатые сроки увеличить скорость мобильного интернета, где это необходимо.

«МегаФон постоянно отслеживает нагрузку на инфраструктуру, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности. Так, на Абакан и пригород приходится больше половины онлайн-трафика республики. С начала года жители республиканской столицы прокачали на 43% больше гигабайт мобильного интернета, чем в январе-марте прошлого года. Кроме того, абоненты совершили в 1,5 раза больше вызовов в сетях четвертого поколения, чем звонков в стандарте 2G», - сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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