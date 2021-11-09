Merlion стала официальным дистрибьютором ТМИ в России

Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и «Телеком и микроэлектроник индастриз», российский производитель электроники, в том числе и оборудования высокой сложности, подписали дистрибьюторское соглашение. В качестве официального дистрибьютора ТМИ в России Merlion начинает осуществлять реализацию продукции вендора. В настоящий момент в товарный портфель уже добавлены модули оперативной памяти и твердотельные накопители SSD. Устройства включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (Минпромторг).

«Merlion стал официальным дистрибьютором ТМИ в России и мы нацелены на успешное сотрудничество с хорошими объёмами продаж, – сказал Евгений Ачкасов, директор департамента закупок сетевого оборудования и телеком компании Merlion. – Процесс замещения зарубежных товаров продукцией отечественных производителей является одним из основных трендов российского ИТ-рынка, и мы наблюдаем повышенный спрос на такие решения. С подписанием данного соглашения теперь нашим партнерам стала доступна и российская электронная продукция под брендом «ТМИ» для ПК, ноутбуков и серверов. Это позволит системным интеграторам, ориентированным на государственный сектор экономики, успешно реализовывать проекты в соответствии с политикой импортозамещения».

«Merlion – один из самых заметных игроков на рынке ИТ-дистрибуции, имеет значительные технические и бизнес-компетенции, один из самых больших партнерских каналов и сеть региональных офисов, так что мы ожидаем максимально плодотворного сотрудничества», – сказал директор по продажам ТМИ Сергей Баринов.

Компания ТМИ представлена на рынке с 2015 г., обладает компетенциями по разработке электронной продукции, а также собственным производством электроники полного цикла, включая полный комплект оборудования для монтажа компонентов на печатные платы серверного уровня сложности. В настоящее время командой ТМИ реализуется ряд проектов по разработке и постановке на производство целого ряда различного оборудования, в том числе на базе российских процессоров, с получением официального статуса оборудования российского производства.

В планах компании ТМИ расширение линейки оперативной памяти и SSD-накопителей, а также производство вычислительных платформ и сетевого оборудования.