ИИ Smart Engines распознает 55 паспортных разворотов в секунду

Smart Engines представила новую версию системы Smart ID Engine для распознавания паспорта Росии и других персональных документов в мобильных приложениях, веб-приложениях и других информационных системах. В версии 1.11.0 за счет применения фирменных алгоритмов ИИ исследователям компании удалось добиться значительного ускорения. Теперь на iPhone 12 система способна распознавать восемь разворотов паспорта в секунду. В серверных решениях на 32-ядерном HPC без применения GPU скорость распознавания Smart ID Engine может достигать 55 изображений в секунду. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

В Smart ID Engine 1.11.0 добавлено 43 новых типов удостоверяющих документов, а общее количество документов, которые можно распознавать, в настоящее время составляет 1974 для более чем 200 стран мира. Система позволяет автоматически извлекать данные на изображениях (фотографиях и сканах) и в видеопотоке в режиме реального времени. При распознавании для ввода данных клиентов не используются верификаторы из сторонних сервисов коллективной работы или краудсорсинговых платформ. Работа в информационном контуре заказчика обеспечивает безопасность процесса распознавания персональных данных.

Smart ID Engine включена в реестр Российского ПО и может работать на ОС семейства Linux (включая отечественные дистрибутивы), Windows, iOS, Android, ОС «Аврора» и «Эльбрус». Высокая точность и скорость алгоритмов распознавания обеспечивается исключительно на базе собственного стека ИИ-технологий Smart Engines для обучения сверхлегких нейронных сетей. Система не содержит динамически подгружаемых компонент других разработчиков, а для распознавания символов в системе применяется своя фирменная технология распознавания печатного текста GreenOCR®, которая поддерживает 102 языка.

Для интеграции возможности распознавания данных паспорта и других удостоверяющих документов в инфраструктуру и приложения компаний, поставка Smart ID Engine включает автономный SDK, документацию к API распознавания паспорта и примеры интеграции для C, C++, C#, Java, Python, PHP, Objective C и Swift. Протестировать распознавание можно установив бесплатное демонстрационное приложение Smart Engines, размещенное в App Store или Google Play.

Сегодня Smart ID Engine для безопасного распознавания персональных данных клиентов при дистанционном обслуживании и обработке документов в отделениях уже используют «Альфа банк», Газпромбанк, «Кредит Европа банк», КБ «Кубань кредит», «Московский кредитный банк», банк «Открытие», «Райффайзен банк», Росбанк, «Тинькофф банк», «Билайн», «Мегафон», МТС, «Альфастрахование», «РЕСО-гарантия», «Ингострах», ФПК РЖД, «М.Видео-Эльдорадо», Sokolov, «СКБ-контур» и др.

Цифровые новинки ВТБ: от биометрии для веб-версии до банка в Telegram ИТ в банках

***

Smart Engines — научно-исследовательская компания, специализирующаяся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта. Программные продукты компании обеспечивают безопасное автоматическое распознавание документов, банковских карт и баркодов и успешно решают задачи цифровой трансформации в России и других странах мира. Smart Engines является базовой организацией для кафедры когнитивных технологий в МФТИ.