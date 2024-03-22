Directum HR Pro 2.1: брендированный интерфейс и усиленная защита

Персонализированный дизайн личного кабинета, доступ ко всем корпоративным услугам на одной обложке, улучшенная безопасность персональных данных — Directum HR Pro предлагает новые возможности. Теперь администратор может настроить внешний вид личного кабинета, чтобы он соответствовал корпоративному стилю компании: изменить фоновые изображения, иконку и заголовок страницы, логотип сайта и цвета. Функциональность помогает гармонично встроить ЛК в инфраструктуру компании в соответствии с брендбуком и внутренними предпочтениями. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Дизайн можно менять ситуативно — например, к празднику.

Еще одно обновление: для приглашения в личный кабинет теперь используется универсальная ссылка — одна для всех сотрудников. Чтобы запустить ЛК «в массы», достаточно разместить ее на внутренних ресурсах компании.

Обновления коснулись не только ЛК. Появилась возможность одновременно использовать несколько провайдеров облачного подписания.

К примеру, в компании хотят заверять документы как с помощью СОП (сервиса облачного подписания) Directum, так и через Госключ, — теперь такая опция доступна. Также функциональность актуальна при смене провайдера: резко отказаться от услуг текущего поставщика проблематично, а одновременное использование двух сервисов в течение переходного периода решает задачу.

В решении «Прием на работу» легко настроить порядок подписания документов при трудоустройстве. В результате руководитель и соискатель получают по одному заданию с комплектом документов, а подписи на локальные нормативные акты, трудовой договор, приказ о приеме на работу проставляются в нужной последовательности.

Для удобства рядовых специалистов, которые работают в веб-клиенте, появилась обложка, на которой собраны все корпоративные сервисы. Теперь работникам не придется переключаться между разделами в поисках нужной услуги или решения, к которому она относится. Все доступные действия собраны в одном месте.

Появились обновления, укрепляющие безопасность данных.

Администратор может установить задержку между попытками ввода пароля и ограничить отправку сообщений с кодом подтверждения. На странице аутентификации вместо фамилии и имени сотрудника отображается частично скрытый номер телефона или адрес электронной почты.

Изменилось лицензирование: с версии 2.1 Directum HR Pro решения «Отпуска», «Прием на работу» и «Ознакомление с ЛНА» предоставляются заказчикам бесплатно при покупке базового модуля для кадрового ЭДО.

«Когда мы решаем, что взять в работу на ближайшие периоды, в первую очередь ориентируемся на запросы текущих пользователей. Многие новинки версии 2.1 Directum HR Pro — адаптивный дизайн личного кабинета, возможность использовать несколько провайдеров облачного подписания одновременно — мы реализовали по просьбе наших клиентов. В будущем мы планируем придерживаться выбранного курса и уделять особое внимание обратной связи от пользователей», — сказал Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro.

***

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости, обладают богатыми функциональными возможностями, подходят для стабильной работы десятков тысяч пользователей, отличаются надежностью и гибкостью.