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Уволенная сотрудница выбила из российского онлайн-магазина рекордные 1,3 миллиона

Сотрудница одного из маркетплейсов осталась не согласна с увольнением и обратилась в суд. Суд постановил на работе ее восстановить, а за вынужденный простой заплатить 1,3 млн рублей.

Решение суда

Суд восстановил незаконно уволенную сотрудницу маркетплейса и взыскал с площадки более 1,3 млн рублей за вынужденный простой, сообщала Ассоциация электронной коммерции (АУРЭК) в своем Telegram-канале.

Размер компенсации является рекордным для данной категории споров, говорится в сообщении.

Суд признал ее трудовой договор, признал увольнение недействительным и восстановил в должности, написала участница Telegram-сообщества Анастасия.

Уволенные сотрудники борются за права

Выигравшая дело сотрудница работала в должности менеджера по работе с клиентами. С каким именно маркетплейсом она судилась, не уточняется.

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Маркетплейсу придется вернуть на рботу уволенную сотрудницу и заплатить ей огромную компенсацию

Защищали ее права в суде юристы по защите трудовых прав сотрудников, сотрудничающие с АУРЭК. Им удалось добиться признания незаконным расторжение договора, установить трудовой характер этих отношений и, «применив соответствующие нормы трудового кодекса», взыскать с площадки компенсацию рекордного размера.

В начале июня 2024 г. иркутское информационное агентство IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона писало о похожем деле. Куйбышевский районный суд восстановил незаконно уволенного из маркетплейса молодого человека. Размер компенсации был установлен тогда в сумме 180 тыс. руб., но после апелляционной жалобы прокуратуры Иркутский областной суд обязал работодателя увеличить размер выплаты до 711 тыс. руб.

ПВЗ тоже хотят справедливости

У владельцев и сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) тоже периодически возникают недовольства условиями работы с маркетплейсами. Весной 2024 г. громкий скандал разразился в Wildberries. Почти 10 тыс. сотрудников ПВЗ маркетплейса объявили о всероссийской забастовке, как писал Forbes.

Причиной стала новая система штрафов, введенная руководством Wildberries. Если клиент вернул подмененный или бракованный товар, его стоимость маркетплейс решил списывать с сотрудника ПВЗ. Кроме того, в личные кабинеты сотрудников пришла информация о том, что при наличии такого долга они не смогут выводить из системы свои деньги, то есть заработную плату.

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Маркет

Основное требование забастовки, которая началась в нескольких регионах России 15 марта, было исключить удержание средств за брак, возврат и подмену товаров, а также вернуть возможность оспаривать ошибки, которые произошли не по вине сотрудника пункта выдачи.

«С "партнерами“, которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе Wildberries. А в одном из московских ПВЗ, который не присоединился к забастовке, сказали, что коллеги поторопились с протестами, поскольку компания уже работает над пересмотром и возможной отменой вызвавших недовольства условий.

Анна Любавина

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