Разделы

Бизнес Кадры
|

МТС запускает оплачиваемые летние стажировки для школьников и студентов в Нижнем Новгороде

МТС запускает программу летней стажировки «МТС Старт в лето» для школьников и студентов в Нижнем Новгороде. Программа разработана для учащихся 10-11 классов, студентов начальных курсов вузов и ссузов. Длительность стажировки составит два месяца – июль и август. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Студенты и школьники смогут выбрать интересующие их направления экосистемы МТС: аналитика, маркетинг, HR, технические направления, безопасность, дизайн, и другие. За два месяца учащиеся погрузятся в специфику бизнеса, смогут поработать над реальными интересными задачами в рамках своего направления, которые будут развивать их, компанию и мир, увидят изнутри, как реализуются командные процессы в крупной корпорации. Для быстрой адаптации за каждым стажером закрепляется руководитель-наставник, который поможет встроиться в рабочие процессы.

«Основная цель проекта стажировок — познакомить участников с первыми профессиональными шагами и поддержать их в выборе будущего направления посредством возможностей экосистемы МТС. В данный момент мы особенно заинтересованы в студентах технических направлений, специализирующихся в области телекоммуникационных технологий. Проект нацелен не только на привлечение талантливых молодых кадров в реальную рабочую атмосферу компании, но и предлагает ценные возможности сотрудникам: глубокое понимание ценностей и потребностей современной молодежи, выявление новых подходов к интеграции молодых профессионалов и максимальное раскрытие их потенциала внутри организации», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Мозги в «кремнии»: как разрабатывают нейроморфные процессоры в России

Помимо Нижнего Новгорода, проект «МТС Старт в лето» охватит более 25 регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Республику Татарстан. Для участия в стажировочной программе необходимо до 1 июня 2025 г. подать заявку на сайте job.mts.ru, приложив к ней резюме или сопроводительное письмо. После подачи документов участникам предстоит пройти несколько этапов отбора: сначала состоится телефонное интервью с HR-специалистом, затем – онлайн-тестирование, и завершающим этапом будет интервью с руководителем направления.

По итогам успешного прохождения всех этапов отбора между участником стажировки и компанией будет заключен срочный трудовой договор на период действия программы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

В России разработан беспилотный авианосец для транспортировки малых БПЛА

Игорь Алутин, Московская биржа: Мы используем ИИ-системы для выявления аномалий на биржевом рынке

Microsoft уволит 7000 человек. Решение не будет связано «с индивидуальной эффективностью работников»

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

В России разработан импортозамещающий контроллер с ИИ для БПЛА

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153