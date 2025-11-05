Компании нанимают цифровых сотрудников: рынок автономного ИИ достигнет $155 млрд к 2030 году

Бизнес массово переходит от ИИ-помощников к ИИ-сотрудникам, которые работают самостоятельно, без постоянного контроля человека. Уже 59% компаний планируют инвестиции в автономный искусственный интеллект — впервые этот показатель обогнал популярные ChatGPT-подобные системы (58%). Такие данные содержит новое глобальное исследование PEX Network, представленное компанией Comindware. Bank of America прогнозирует, что рынок автономного ИИ вырастет до $155 млрд к 2030 г., а треть компаний уже планирует изменение штатной структуры. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Что такое агентный ИИ и почему он важнее ChatGPT

Если ChatGPT и другие генеративные системы создают тексты, картинки или код по запросу человека, то агентный ИИ работает автономно. Он сам планирует последовательность действий, принимает решения и взаимодействует с другими системами — без постоянного участия человека.

Простой пример: генеративный ИИ напишет вам письмо клиенту, если вы попросите. Агентный ИИ сам проанализирует историю взаимодействий, определит оптимальное время отправки, составит персонализированное предложение и отправит его — а потом доложит о результате. Разница между помощником и автономным сотрудником.

«Агентный ИИ — это переход от автоматизации отдельных задач к передаче ИИ целых бизнес-процессов, — сказал Игорь Простоквашин, ведущий аналитик Comindware. — Компании устали от того, что ИИ требует постоянного контроля. Они хотят систему, которая возьмет на себя рутинный процесс целиком — от анализа ситуации до выполнения действий. Именно поэтому агентный ИИ вышел на первое место в планах, обогнав генеративный».

70% компаний считают ИИ критически важным

Масштаб проникновения искусственного интеллекта в корпоративную стратегию впечатляет: 70% респондентов называют ИИ критически важным (34%) или ключевым (36%) элементом развития бизнеса. При этом 40% компаний уже используют автономных ИИ-агентов в работе, а каждая третья организация (35%) разрабатывает собственные ИИ-системы, не ограничиваясь готовыми коммерческими решениями.

Результаты внедрения начинают проявляться: 55% компаний фиксируют рост производительности, 43% — оптимизацию процессов, 36% — снижение затрат. Важно, что 82% организаций отмечают соответствие ИИ-проектов бизнес-целям — полное (34%) или частичное (48%). Это означает, что эпоха экспериментов ради экспериментов закончилась.

Инвестиционный бум и его масштаб

Цифры инвестиций говорят сами за себя. Gartner прогнозировал мировые расходы на генеративный ИИ в $14,2 миллиарда к 2025 году. Bank of America оценивает потенциал одного только агентного ИИ в $155 млрд к 2030 г. — рост более чем в 10 раз за пять лет.

Интересно распределение приоритетов: агентный ИИ и помощники лидируют (59%), генеративный ИИ идет вторым (58%), традиционные ИИ-системы — третьими (43%). Компании делают ставку на автономность, а не просто на генерацию контента.

Ожидания на ближайшие три года амбициозны: 75% компаний рассчитывают на автоматизацию и рост производительности, 64% — на глубокую оптимизацию процессов, 58% — на расширение возможностей аналитики. Треть организаций (33%) прогнозируют изменение структуры персонала — сигнал о грядущей трансформации рынка труда.

Главный тормоз — не технологии, а данные

Однако путь к массовому внедрению агентного ИИ блокируют серьезные препятствия. Главный барьер — качество и доступность данных, на это указывают 52% респондентов. Агентный ИИ работает только с качественными данными; мусор на входе означает катастрофу на выходе.

Второй критический барьер — нехватка внутренних компетенций (49%). Дефицит специалистов по работе с ИИ испытывают 62% компаний — самый острый кадровый голод среди всех направлений. За ними следуют нормативные риски (31%) и сопротивление изменениям (30%).

«Российский рынок демонстрирует аналогичные вызовы, — отметил Простоквашин. — Компании готовы инвестировать, но не могут найти специалистов. При этом 49% российских профессионалов уже определили управление изменениями и работу с ИИ как приоритетные направления развития — рынок активно готовится к трансформации».

Чтобы извлекать больше пользы от ИИ, компании называют три ключевых направления: программы обучения сотрудников (49%), совершенствование инфраструктуры для работы с данными (48%) и разработка стратегического видения с дорожной картой (45%).

Кто контролирует ИИ-сотрудников

Пока компании разбираются, как внедрять автономный ИИ, возникает новая проблема: кто отвечает за решения, которые принимает искусственный интеллект без участия человека? 43% компаний уже создали внутренние правила использования ИИ, еще четверть разрабатывают их. Треть организаций работает вообще без правил — и это при том, что ИИ-системы уже принимают решения, влияющие на клиентов и бизнес-процессы.

«Мы находимся в парадоксальной ситуации, — отметил Простоквашин. — Компании активно нанимают цифровых сотрудников, но до конца не понимают, как их контролировать. Это как взять на работу человека, не подписав с ним трудовой договор и не объяснив правила. Вопрос управления ИИ перестал быть техническим — это уже юридическая и управленческая задача».

Исследование показывает, что разрыв между лидерами и отстающими растет с каждым месяцем. Компании, которые уже запустили несколько ИИ-проектов (19%), получают измеримое преимущество в скорости операций и качестве решений. Те, кто только обсуждает возможности (15%), рискуют упустить момент — технологии развиваются быстрее, чем организации успевают принимать решения.

Самое интересное впереди: 75% компаний ожидают, что в ближайшие три года ИИ кардинально изменит автоматизацию и производительность труда. Вопрос уже не в том, произойдет ли это изменение, а в том, кто окажется готов к нему первым.