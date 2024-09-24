Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

100 новых инструкций по созданию договоров включено в «КонсультантПлюс»

В систему «КонсультантПлюс» добавлены 100 новых инструкций по составлению распространенных договоров: трудового, ученического, подряда, денежного займа, возмездного оказания услуг, поставки и других. Также подготовлены инструкции по составлению локальных нормативных актов организации: правил внутреннего трудового распорядка и положения об оплате труда и премировании.

Материалы помогут быстрее создать нужный договор: изучить нюансы конкретного договора и подобрать его условия. По ссылке из инструкций можно сразу перейти в «Конструктор договоров», где по умолчанию уже будут выбраны все необходимые условия для данного договора. Вам останется только сохранить готовый шаблон.

Всего в системе уже 277 таких инструкций. Многие пользователи оценили удобство этого вида материалов.

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?
техника

Новые инструкции помогут в создании таких договоров: трудовой договор с условием о ДМС, срочный трудовой договор со студентом, трудовой договор с главбухом по совместительству, трудовой договор с директором АО; ученический договор с условием о последующей отработке, ученический договор с работником на повышение квалификации; договор поставки медицинского оборудования, договор поставки и монтажа кондиционеров; договоры купли-продажи самоходной машины, б/у автомобиля; договоры купли-продажи недвижимости с условием об аккредитиве, с рассрочкой платежа, договор купли-продажи объекта незавершенного строительства; договоры займа между ООО и ИП, между ИП и физлицом, договор займа под залог автомобиля; договоры залога будущей движимой вещи, залога имущественных прав, залога прав по договору банковского счета; договор подряда на строительство индивидуального жилого дома, договор строительного подряда на выполнение капитального ремонта, договор строительного подряда из материалов заказчика; договоры технического обслуживания компьютерной техники, системы пожарной сигнализации.

Найти инструкции в системе «КонсультантПлюс» можно через быстрый поиск, указав название интересующего договора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

Telegram пошел войной на канал крупнейшей в мире пиратской онлайн-библиотеки с полумиллионом подписчиков

Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство микроэлектроники

«Флибуста закончилась, как и я сам». Легендарная пиратская библиотека на грани закрытия. Ее создатель умирает от страшной болезни

Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации

Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: