«КонсультантПлюс»: в «Конструкторе договоров» появились 10 новых договоров

В «Конструктор договоров» – сервис «КонсультантПлюс» для составления и проверки договоров – включены 10 новых договоров. Это разновидности популярных договоров, которые есть в конструкторе: в сфере труда (+ один новый договор); подряд (+ два); возмездное оказание услуг (+ шесть); уступка прав и перевод долга (+ один). Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

В разделе «Договоры в сфере труда» появился Трудовой договор с дистанционным работником на комбинированной основе. В отличие от уже существующего договора на постоянной удаленке, этот вариант позволяет установить смешанный режим: часть времени в офисе, часть – удаленно.

В разделе «Подряд» появились два новых договора: договор подряда на переработку давальческого сырья (толлинга) – для случаев, когда заказчик предоставляет свое сырье для переработки. Можно составить как разовый, так и рамочный договор; договор бытового подряда – для предпринимателей, выполняющих работы для физлиц с целью удовлетворения их личных или бытовых нужд.

Раздел «Возмездное оказание услуг» пополнился шестью новыми договорами: договор оказания юридических услуг с самозанятым – для исполнителей-физлиц (с налогом на профдоход), где заказчиком выступает юрлицо или ИП; договор оказания юридических услуг между физическими лицами – для случаев, когда обе стороны – физлица, а исполнитель не является ни ИП, ни самозанятым; договор на оказание охранных услуг – учитывает специфику Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» для защиты объектов, имущества или личной безопасности; договор оказания услуг спецтехникой – для случаев, когда важно, на какой именно технике (погрузчик, трактор) выполняются работы; договор оказания риелторских услуг – для поиска покупателей, арендаторов или подбора недвижимости (если риелтор совершает сделки от имени клиента, нужен агентский договор); рамочный договор оказания услуг – для долгосрочного сотрудничества, когда общие условия фиксируются в договоре, а детали (объем, цена, сроки) – в допсоглашениях.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

Раздел «Уступка прав и перевод долга» пополнился Соглашением о перенайме по договору аренды земельного участка. Оно необходимо для передачи прав и обязанностей от старого арендатора новому. Конструктор позволяет оформить как полную замену стороны в договоре, так и передачу прав на часть участка, а также подготовить двух- или трехстороннее соглашение с участием арендодателя.

Благодаря новым договорам не нужно самостоятельно адаптировать условия базового договора. Достаточно внести нужные условия в уже имеющийся договор.

