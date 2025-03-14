Компания-разработчик getads планирует увеличить выручку в 5-6 раз и выйти на IPO

Разработчик высокотехнологичных решений для рекламной отрасли компания getads провела первую за 10 лет пресс-конференцию, на которой рассказала об изменениях на российском рекламном рынке, о новых продуктах компании и амбициозных планах на будущее. Также резидент «Сколково» раскрыл технологический стек продуктовой линейки компании. Об этом CNews сообщили представители getads.

Первым испытанием стало начало 2020 г., на фоне COVID-19 отечественный рекламный рынок обвалился. Кризис отразился и на деятельности компании getads – выручка упала на 70%, а штат сотрудников сократился. Эти события подтолкнули компанию изменить подход от стремления к постоянным инновациям к рентабельности и реальным потребностям рынка.

В конце 2020 г. getads стал технологическим партнером «Ростелеком», и платформа Wink во всех средах начала использовать рекламный сервер getads. Эта колобарация позволила сформировать объем рекламных запросов компании на уровне, превышающим 100 млн в месяц, охватывая различные устройства: мобильные, ТВ, веб и смарт-устройства. В 2021 г. getads увеличили штат, а выручка выросла с восьми млн до 52 млн руб. Компания продолжила развивать партнерскую сеть, и сегодня getads сотрудничает с такими крупными игроками, как AdRiver, «МТС ADS» и многими другими. Это привело и к росту бизнес-показателей компании, за 2024 г. выручка компании составила 370 млн руб.

Среди продуктовой линейки компании основными драйверами роста бизнес-показателей стали: платформа monetize, с помощью которой осуществляется монетизация пользователей видеосервисов, телеком-операторов и зрителей телеканалов (МААС — монетизация как сервис), система измерения и анализа эффективности медиарекламы — adpulse и продукт getads.ai, использующий искусственный интеллект для анализа и обогащения данных о пользователях. Этот инструмент помогает строить подробные профили зрителей, учитывая такие данные, как погода, география, тип устройства и взаимодействие с рекламой, что позволяет точнее таргетировать рекламу и повышать ее эффективность.

В 2025 г. getads провела ребрендинг (ранее GetShopTV), сделав название и визуальное позиционирование ярким и современным. Также getads преобразовалась в АО, что открыло новые перспективы для привлечения внешних партнеров, а это особенно важно на фоне роста рынка цифровой рекламы и технологических инноваций. С 2015 по 2023 г. рынок цифровой рекламы в России вырос с 98 млрд руб. до 807 млрд руб.

«Для нас ребрендинг стал важным этапом, так как ранее компания ассоциировалась исключительно с одним продуктом. Сейчас мы хотим донести до рынка, что мы — мультипродуктовая компани, и сместили фокус своей деятельности. Также изменилась и наша стратегия развития, мы будем наращивать коммуникацию со средствами массовой информации, делиться экспертизой рынка и событиями нашей компании», – Андрей Григорьев, CEO и сооснаватель getads.

Язык программирования Haskell стал основным во всей продуктовой линейки компании. Это строгий, но выразительный язык, корни которого уходят в математическую логику и теоретическую информатику, не так активно используется в российской ИТ-отрасли, но развивается при помощи своего open-source сообщества. Такой подход позволил компании минимизировать текучку кадров, при этом привлекать крайне талантливых и опытных программистов.

«Использование единого языка действительно помогло упростить процесс взаимной проверки и сократить количество времени, которое сотрудники тратят на дебаггинг и поиск ошибок. Мы начинаем с того, что закладываем правильные концепции на уровне языка, и это значительно повышает надежность наших продуктов», — сказал Николай Кудасов, CTO getads.

В ближайшие годы getads планируют увеличить выручку в пять раз и достичь EBITDA более 30%, используя стратегию автоматизации, масштабирования текущих продуктов и развития новых партнерств. В 2025-2027 гг. компания намерена значительно расширить свое присутствие на рынке и укрепить свои позиции в индустрии цифровой рекламы, продолжая внедрять инновационные технологии и расширять линейку продуктов.

«У нас в планах еще много коллабораций с различными компаниями, о которых мы постепенно будем рассказывать. Сейчас компанию ожидает очередная ступень масштабирования, и мы уверены, что имеем надежную базу для следующего шага. В перспективе — возможный выход на биржу. Скорее всего, перед выходом на IPO нам нужно значительно увеличить выручку — в пять-шесть раз», – сказал Андрей Григорьев, CEO и сооснаватель getads.