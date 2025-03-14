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Кудасов Николай
|14.03.2025
|Компания-разработчик getads планирует увеличить выручку в 5-6 раз и выйти на IPO 1
Кудасов Николай и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350676, в очереди разбора - 760871.
Создано именных указателей - 172189.
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