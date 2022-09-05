«ЦМД-софт» разработала и сопровождает CRM-систему СПАО «Ингосстрах»

АО «ЦМД-софт» приняла участие в поддержке, разработке и масштабировании CRM-системы для обслуживания клиентов страховой компании «Ингосстрах». В ходе проекта была расширена функциональность, а также реализована архитектура информационной системы для обеспечения высокой производительности и отказоустойчивости. В результате проекта сотрудники всей филиальной сети «Ингосстраха» подключены к работе с CRM-решением. Об этом CNews сообщили представители компании «ЦМД-софт».

«Результатом внедрения системы является достижение одной из наших стратегических задач по повышению качества взаимодействия с клиентами. Сотрудники подразделений видят аналитический портрет клиента, сводную информацию по всем активностям, а также получают автоматические уведомления и напоминания об этапах процесса, что позволяет им правильно и своевременно реагировать на потребности клиента», - отметил Андрей Москвитин, руководитель проекта компании «Ингосстрах».

CRM-решение охватывает работу департаментов с юридическими лицами по вопросам корпоративного бизнеса, добровольного медицинского страхования и паркового страхования. Особенностью разработанной системы стала возможность выстраивания бизнес-процессов для разных видов страхования собственными силами, без участия разработчика – это существенно снижает затраты на поддержку и обслуживание системы.

В ходе проекта была реализована функциональность, позволяющая пользователям: получать информацию о портрете клиента и его ценности, включая консолидированную историю предоставления услуг («Клиент 360»); обеспечивать омниканальность в коммуникациях с клиентом; формировать аналитическую отчетность для менеджеров и руководителей, отображать динамику работы продающих подразделений и воронки продаж.

«Первоначально мы вошли в проект с небольшой командой, которую по мере необходимости усиливали аналитиками, разработчиками и тестировщиками. Основная сложность заключалась в необходимости координировать свои действия с еще несколькими параллельно работающими проектными командами. Важно было планировать выпуск релизов таким образом, чтобы не блокировать работу друг друга, сохранив при этом общую динамику. Хотим отметить высокий профессионализм участников проекта со стороны заказчика и поблагодарить за создание хороших партнерских отношений», - сказал Василий Марченко, руководитель направления CRM-систем АО «ЦМД-софт».

«Хочу поблагодарить всех участников этого не совсем стандартного по организации, но масштабного и важного проекта, в результате которого создан эффективный инструмент для работы с корпоративными клиентами. Стоит отметить работы по интеграции CRM с другими информационными системами для решения задачи “Клиент 360”. Хотим отдать должное профессионализму команды специалистов «ЦМД-софт», которая проявила гибкость в организации работ и стремление к достижению результата. Коллеги охотно делились практическим опытом, что положительно сказалось на сроках реализации проекта в целом. Благодаря этому было принято решение о продолжении сотрудничества с компанией для развития проекта, а также заключено соглашение на работы по сопровождению», - сказал Андрей Москвитин, руководитель проекта компании «Ингосстрах».

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СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 г. Компания предоставляет полный спектр страховых услуг: имущественное страхование, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, а также страхование корпоративного бизнеса и перестраховочную деятельность.

АО «ЦМД-софт» – ИТ-компания, разрабатывающая и внедряющая современные бизнес-решения на базе CRM, BPM, BI, ERP систем, а также мобильные приложения и портальные решения собственной разработки. Более 25 лет «ЦМД-софт» проводит анализ и оптимизацию бизнес-процессов предприятий путем внедрения современных, отказоустойчивых и высокопроизводительных информационных систем.