MR Group внедряет новые цифровые механизмы, сокращающие время при сделках с недвижимостью

Девелопер MR Group внедряет новые цифровые механизмы формирования документов при заключении сделок по покупке недвижимости. Компания приобрела у «ЦМД-софт» конструктор печатных форм (КПФ) «ЦМД-софт: WordMerger», который позволяет в поточном режиме готовить шаблоны документов для покупателей.

Программный продукт «ЦМД-софт: WordMerger» позволяет формировать готовые к печати и подписи выходные документы произвольной сложности в форматах DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, XPS, HTML на базе шаблонов документов. Конструктор может встраивать в документ графические изображения, преобразовывать текст в нужный формат: вносить сумму прописью, менять склонения ФИО, вывод дат и т.д.

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Конструктор форм содержит графический инструмент Agreement Tool, который снижает трудоемкость разметки и настраивания документов со сложными иерархическими списками. С помощью этой функции пользователь может проставлять поля слияния без использования офисных пакетов. Agreement Tool позволяет сравнивать версии отдельных параметров документа, искать отличия между его разными версиями, тегировать параграфы для быстрого поиска в документе, интегрировать его с другими системами. В программе можно будет создавать комплекты документов, быстро редактировать сформированные договоры. Модуль «ЦМД-софт: WordMerger» внесен в реестр российского ПО под №17793.

«Конструктор печатных форм «ЦМД-софт: WordMerger» был выбран нами, в качестве готового компонента по автоматизации процесса подготовки договоров продажи для нашей системы продаж. Основные ожидаемые результаты – это ускорение процесса подготовки договоров продажи жилой и коммерческой недвижимости, увеличение объема договоров за единицу времени на одного сотрудника отдела оформления и снижение влияния человеческого фактора на процесс в системе продаж в целом. Диджитализация и автоматизация ключевых этапов и процессов осуществления продажи позволяет значительно сократить время выхода на сделку по покупке объектов недвижимости и объем обрабатываемых сделок нашей системой продаж, в моменте», – сказал Вадим Прошин, заместитель генерального директора по оргразвитию и трансформации компании MR Group.