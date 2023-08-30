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В «Одноклассниках» появилась отдельная служба поддержки для блогеров

«Одноклассники» запустили службу поддержки для создателей контента. В специальном чате авторы ОК могут задать вопросы по контенту, публикациям или группе. Агенты поддержки работают круглосуточно и ответят в течение нескольких минут.

Чат со службой поддержки для авторов автоматически появляется у создателей контента в списке диалогов. Блогеры могут узнать ответ на любой вопрос, связанный с платформой, — например, как проанализировать статистику группы или маркировать рекламные интеграции. Поддержка доступна в десктопной версии соцсети, с мобильных устройств и в приложениях ОК на iOS и Android (приложения нужно обновить до последней версии).

Авторы могут закрепить чат в избранном, чтобы он всегда был под рукой. В десктопной версии нужно перейти в дополнительное меню чата со значком “I” и нажать «Добавить в избранное». А в мобильном приложении — кликнуть на название чата и тоже нажать «Добавить в избранное».

Евгения Воронина, руководитель направления по работе с создателями контента в «Одноклассниках», сказала: «Как масштабная контентная площадка ОК последовательно развивают работу с авторами. Число создателей оригинального контента в «Одноклассниках» растет весь последний год. Сейчас в соцсети десятки тысяч групп и блогеров, поэтому создание специальной службы поддержки для авторов — это необходимый шаг для развития платформы ОК. Агенты поддержки помогут блогерам оперативно решать возникающие вопросы, чтобы авторы могли сосредоточиться на главном — создании контента, который нравится аудитории».

Недавно в соцсети появились новые возможности анализа аудитории — все администраторы и модераторы групп с аудиторией более 1 тыс. участников могут узнать долю подписчиков, которые видели контент группы за последний месяц.

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