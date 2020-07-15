Microsoft представила дополнительные инструменты в Microsoft Outlook

Microsoft разработала дополнительные инструменты для эффективного планирования рабочего времени в Microsoft Outlook, которые позволят сохранять баланс между работой и личной жизнью.

По данным исследований Microsoft, за несколько последних месяцев число встреч, запланированных с помощью сервисов Microsoft 365, выросло на 30%, количество видеозвонков увеличилось на 1000%, а количество сообщений в промежутке с 18 вечера до полуночи выросло на 52%.

Удобный поиск материалов по встречам в приложении Outlook для Android. К информации о собрании будут автоматически добавляться сообщения из почты и файлы, которые могут к нему относиться. Легкий поиск материалов, необходимых для проведения собрания, позволит тратить меньше времени на подготовку к встрече.

Новые возможности для управления приглашениями на собрания. Теперь в папке «Входящие» будет отображаться больше информации о встрече, например список приглашенных и тех, кто подтвердил участие. Помимо этого, появится возможность приглашать дополнительных участников, если организатор собрания забыл кого-то добавить.

Подключение к онлайн-собраниям на базе других платформ. В Microsoft Outlook уже обеспечена удобная интеграция с Teams, однако некоторые люди получают приглашения на онлайн-встречи с использованием других сервисов. Для удобства пользователей добавлена опция подключения к онлайн-собраниям на других платформах из мобильной версии Outlook в одно касание.

Автоматическое добавление ссылки на онлайн-собрание в Microsoft Teams. Чтобы всегда иметь возможность присоединиться к встрече удаленно, можно настроить опцию добавления ссылки на собрание в Microsoft Teams по умолчанию с помощью мобильных и веб-сервисов Outlook.

Отображение личного и рабочего календаря в одном окне. Личный календарь в Outlook теперь будет отображаться в одном окне с рабочим, чтобы у пользователя была возможность планировать рабочие встречи с учетом личного графика.

Опция делиться расписанием в один клик. Вскоре в мобильной версии Outlook при приглашении на собрание появится кнопка, которая позволит в один клик отправить свое расписание организатору для планирования встречи.

Расписание для доставки электронной почты. Чтобы помочь людям избежать необходимости быть «всегда на связи», добавлена возможность запланировать доставку сообщений электронной почты в необходимое время.

Возможность отложить прочтение сообщения. Для того, чтобы пользователи могли обрабатывать сообщения электронной почты в удобное для них время, появится возможность «отложить» их с помощью правой кнопки мыши, чтобы они вернулись в верхнюю часть папки «Входящие», когда они понадобятся.

Быстрое создание задач из сообщений электронной почты. Теперь в Microsoft Outlook появится функция для добавления сообщений почты, которые несут элемент действия, в качестве задачи. В данных задачах будет использоваться одна и та же тема письма и включена ссылка на цепочку сообщений в Outlook для быстрого получения информации.

Назначение времени на выполнение задач. Новая функция позволит бронировать в расписании время на выполнение задач, которые должны быть сделаны заранее.

Добавление перерывов в расписании встреч. Теперь можно настроить возможность завершать встречи на 5-10 минут раньше, для того чтобы совершать небольшие перерывы.