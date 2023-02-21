Сломался почтовый сервис Microsoft. Почтовые ящики пользователей заполнил спам

Сбой системы спам-фильтрации в Outlook

Пользователи онлайн-сервиса Microsoft Outlook пожаловались на огромный поток электронных писем рекламного содержания, одномоментно и внезапно обрушившийся на принадлежащие им почтовые ящики, пишет The Verge.

Факт наличия проблемы подтверждали множественные свидетельства в социальных сетях и на веб-сайте сообщества Microsoft со стороны ощутивших на себе последствия наплыва спама. Причина возникновения, предположительно, заключается в отказе в работе системы фильтрации спама Outlook продолжительностью несколько часов.

Некоторые из пострадавших отмечали повторное появление в папке «Входящие» ранее отправленных в «Нежелательную почту» писем. Опция «Доверять сообщениям только с адресов из списка надежных доменов, а также надежных рассылок» также срабатывала не у всех. Другими словами, Outlook на время перестал осуществлять отсеивание email, статус спамерских которым присваивали не только алгоритмы сервиса, но и непосредственно пользователи вручную.

«Я получил 36 писем со спамом за последние 2 часа. Это затягивается, и ситуация только ухудшается с каждым часом», – написал в соответствующей теме на дискуссионной площадке Reddit пользователь под псевдонимом harleyy2. Он также отметил, что, по его мнению, «Microsoft определенно делает это умышленно».

Старший редактор издания The Verge Том Уоррэн (Tom Warren) заявил, что лично он наблюдает стремительное ухудшение качества работы системы фильтрации спама в Outlook на протяжении последних нескольких недель, но 20 февраля ситуация достигла своего апогея.

Многочасовой и широкомасштабный

Сбой, если он в самом деле имел место, по сообщению пользователей, ориентировочно произошел в период между 6:00 и 8:00 по московскому времени 20 февраля 2023 г. Он затронул по крайней мере жителей стран Северной Америки и Европы.

Как отмечает Bleeping Computer, официальный сервис мониторинга работоспособности онлайн-приложений экосистемы онлайн-приложений Microsoft, не зафиксировал каких-либо неполадок в функционировании систем Outlook на стороне Microsoft.

The Verge и другие издания, освещавшие масштабную проблему в работе сервисов Outlook, обратились в Microsoft за комментариев, однако на момент публикации данного материала ответа не получили.

ИТ-компании могут получить компенсацию до 80% расходов на маркетинг Поддержка ИТ-отрасли

Портал Neowin обратил внимание на то, что примерно в 1:30 21 февраля 2023 г. по Москве, с официального аккаунта сервиса Microsoft Outlook в Twitter были опубликованы извинения перед аудиторией за доставленные неудобства и сообщение об успешном устранении неполадок, ставших причиной проблем со спамом. Тем же, у кого эти проблемы сохраняются, было рекомендовано решать проблемы в индивидуальном порядке посредством механизма личных сообщений в сервисе микроблогов.

Второй сбой за месяц

Это далеко не первый случай возникновения у Microsoft Outlook проблем технического характера.

В начале февраля 2023 г. пользователи сервиса из самых разных регионов мира столкнулись с полной его недоступностью на протяжении нескольких часов. Затронутые неполадками были вынуждены созерцать ошибку 500 (внутренняя проблема сервера) в веб-браузере при попытке войти в Outlook. Те же, кто все-таки сумел попасть в свой аккаунт, могли обратить внимание на полное отсутствие каких-либо писем в своих почтовых ящиках, даже если ранее они там находились.

Microsoft тогда устранила неполадки при помощи перезапуска отдельных сегментов инфраструктуры, обеспечивающей работу сервиса. На это корпорации понадобилось около 12 часов.

Как в VK создали корпоративный суперапп для 10 тысяч сотрудников Цифровизация

Предыдущий инцидент, спровоцировавший отказ в работе онлайн-сервисов длительностью в пять часов, был зафиксирован в конце января 2023 г. «Жертвами» стали мессенджер Teams, почтовые сервисы Exchange Online и все тот же Outlook. Впоследствии в Microsoft объяснили, что причиной неполадок стала ошибка специалистов компании, которые некорректно настроили маршрутизацию трафика в ее собственной глобальной сети (WAN).

«Игры» со спамом в интересах политических сил

В конце лета 2022 г. интернет-гигант Google в рамках эксперимента целенаправленно перенастроил спам-фильтр почтового сервиса Gmail таким образом, чтобы он автоматически пропускал все письма с политической агитацией. Правда, изменения затронули исключительно пользователей из США. Разрешение на это дала Федеральная избирательная комиссия этого североамериканского государства.