Когда Microsoft не справляется. Разработано ПО для создания идеальной Windows – без ИИ, Outlook и другого мусора

Вышла утилита Tiny11 Builder, которая позволяет очистить дистрибутив Windows 11 от функций, которые не нужны подавляющему большинству пользователей. Она позволяет вырезать из ОС почтовый клиент Outlook, мессенджер Teams, ИИ-помощника Copilot и многое другое. Это делает систему быстрее и ленче. Tiny11 Builder заранее поддерживает еще не вышедшее обновление 25H2.

Лучше, чем у Microsoft

Компания NTDEV выпустила приложение Tiny11 Builder, позволяющее убрать из Windows 11 компоненты, которые пользователю никогда не понадобятся, пишет Tom’s Hardware. Притом Tiny11 Builder работает не с установленной системой, а с дистрибутивом, то есть вырезать ненужные функции можно еще до установки, получив легкую, быструю систему, не занимающую огромное количество места на диске и не поедающую оперативную память.

NTDEV имеет обширный опыт в принудительном «похудении» Windows. Она выпустила и постоянно совершенствует ОС tiny11, которая представляет собой Windows 11 без подавляющего большинства функций, не нужных многим пользователям. Система «весит» несколько сотен мегабайт, и такая же версия есть для Windows 10 – она носит название tiny10.

Пользователи вольны самостоятельно решать, что они хотят видеть в Windows 11, а что нет. В числе прочего он могут избавиться от почтового клиента Outlook, который, как сообщал CNews, в последние годы не может похвастаться стабильностью работы.

Microsoft Windows так же далека от совершенства, как и 30 лет назад. Без доработок никуда

Помимо этого, из системы можно удалить корпоративный мессенджер Microsoft Teams. Это особенно актуально для российских пользователей ввиду повсеместного перехода на отечественные решения.

Также Tiny11 Builder позволяет вырезать из Windows 11 виртуального помощника Copilot, который в 2023 г. пришел на смену Cortana. Он тоже забирает на себя часть ресурсов ПК, и не всем пользователям он нужен.

Взгляд в будущее

По словам разработчиков, Tiny11 Builder совместима со «всеми версиями Windows 11, всеми языками (по крайней мере, теоретически), как для x64, так и для arm64» (all Windows 11 SKUs, all languages at least in theory, for both x64 and arm64). Это означает, что подавляющее большинство пользователей во всем мире, желающих сделать собственную сборку Windows 11 без ненужных компонентов, с высокой степенью вероятности преуспеют в этом начинании.

Tiny11 Builder успешно прошла тестирование на Windows 11 24H2 – самой последней стабильной сборке системы на момент публикации материала. Разработчики утверждают также, что из утилита заранее готова к работе и со сборкой 25H2, релиз которой должен состояться до конца 2025 г.

Говорят они об этом на основании тестирования Tiny11 Builder на тестовых сборках 25Н2. В частности, программа стабильно работает с Canary Build 27934.

Никакого пиратства

Tiny11 Builder не создает пиратские сборки Windows 11, потому что никак не влияет на механизм активации системы. Утилита работает с официальными дистрибутивами системы, которые открыто и легально можно скачать с сайта Microsoft.

Впрочем, уже на этом этапе могут возникнуть трудности. Как сообщал CNews, в 2022 г. Microsoft запретила россиянам скачивать ISO-образы Windows 11 со своего сайта на фоне антироссийских санкций.

Однако кое-какие ограничения Microsoft Tiny11 Builder все же позволяет обойти. Софтверный гигант очень не любит, когда пользователи устанавливают Windows 11 на древние, по его собственному мнению, компьютеры, и чинит всяческие препятствия этому.

В Tiny11 Builder есть встроенный механизм отключения этих блокировок. Tom’s Hardware пишет, что с их деактивацией справится даже пользователь с нулевым опытом.