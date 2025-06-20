Всемирно известный почтовый клиент Microsoft отныне абсолютно бесполезен. Outlook «падает» при попытке открыть письмо. Решения нет, одни костыли

Классический почтовый клиент Outlook больше не в состоянии выполнять свою основную функцию – работать с электронной корреспонденцией. При открытии входящего письма или создании нового он аварийно завершает работу. У Microsoft нет готового решения – есть лишь «припарки», которые помогают лишь отчасти.

Сломать Outlook

Пользователи почтового клиента Outlook для Windows столкнулись с проблемой его работоспособности. Как пишет портал Neowin, Outlook нельзя использовать по прямому назначению – Outlook вылетает с ошибкой при попытке создания нового письма или открытии входящего сообщения.

По всей видимости, виноваты во всем в очередной раз программисты Microsoft, которые на протяжении последних лет с достойными уважения постоянством и усердием выпускают обновления, ломающие то или иное ПО, а иногда и вовсе всю систему Windows. Это следует из того факта, что Microsoft официально признала наличие проблемы в Outlook.

Правда, этим она и ограничилась, потому что 100-процентного ее решения она пока не предлагает.

Что произошло

Согласно информации, опубликованной непосредственно Microsoft, в Outlook возникают сбои при попытке открыть библиотеку форм и начать взаимодействовать с нею. «При открытии или создании нового письма классический Outlook аварийно завершает работу. Эта проблема возникает из-за того, что Outlook не может открыть библиотеку форм. Эта проблема может возникнуть для Outlook на всех каналах Microsoft 365 Office. Возникающие случаи этой проблемы связаны с инфраструктурой виртуальных рабочих столов (VDI)», – говорится в официальном заявлении софтверного гиганта.

Microsoft Пока Microsoft создает один сбой в Outlook за другим, сторонние клиенты электронной почты стремительно развиваются

Эксперты Neowin подчеркивают, что открытие почты в почтовом клиенте является, «вероятно, наиболее распространенной и базовой функцией, которую от него ждет пользователь». Они отметили, что их раздражает тот факт, что тестировщики Microsoft не заметили столь явную проблему при бета-тестировании «Опять же, это, возможно, указывает на то, что Microsoft в данный момент сосредоточена на чем-то другом», – пишет Neowin.

Как починить

Конкретным решением возникшей проблемы Microsoft на момент выпуска материала не располагала. Но зато у нее есть временный «костыль», который потенциально может исправить ситуацию, хотя и потребует от пользователей далеко не самых очевидных действий.

Чтобы Outlook, наконец, заработал как надо, потребуется открыть на системном диске папку Users, затем перейти в каталог AppData\Local\Microsoft и там вручную создать папку FORMS2 с учетом регистра. Microsoft утверждает, что это должно помочь, и что после этих манипуляций Outlook, наконец, сможет выполнять свои основные функции, а пользователю не придется искать альтернативный клиент электронной почты.

Но здесь есть целый ряд нюансов. Во-первых, на некоторых компьютерах папка AppData может не отображаться, так как по умолчанию является скрытой, и для попадания в нее потребуется внести изменения в настройки «Проводника» или другого файлового менеджера. Не все пользователи знают, как это делать.

Нужную папку увидят не все

Во-вторых, на офисных компьютерах системный администратор может запретить обычным пользователям вносить изменения в каталоги, от которых зависит работоспособность ОС. В этом случае починить Outlook по рецепту Microsoft без санкции ИТ-отдела не получится.

Куда смотрит Microsoft

Как пишет Neowin, в настоящее сейчас приоритетом Microsoft является перевод пользователей на новый клиент Outlook для Windows. Также она прикладывает немало усилий к развитию именного нового клиента Outlook – например, недавно она добавила в него возможность использования без подключения к интернету, хотя это является базовой функцией всех полноценных почтовых клиентов, например, The Bat.

Эксперты портала связывают все недавние проблемы классического Outlook именно с фокусом Microsoft на новом клиенте. А проблем за последние полгода было действительно немало.

Например, в апреле 2025 г. пользователи Outlook столкнулись со сбоями процесса загрузки писем, В июне 2025 г. Microsoft подтвердила, что недавнее крупное обновление «Календаря» сломало приложение несколькими различными способами.

Microsoft предоставила обходные пути решения для нескольких из этих проблем, но это никак не спасает ее от гнева как обычных пользователей, так и системных администраторов. В апреле 2025 г. CNews писал, что существующий с 1997 г. Outlook администраторы называют не иначе как мусором.