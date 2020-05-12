Microsoft научилась писать письма за своих пользователей

В Outlook появятся подсказки при наборе текста электронных писем. Их будет предлагать искусственный интеллект на основе анализа имеющейся в почтовом ящике корреспонденции. Аналогичная функция, получившая название Smart Compose, есть в составе почтового сервиса Gmail – Google запустила ее в мае 2018 г.



«Умная» почта Microsoft

Корпорация Microsoft добавит в веб-версию своего почтового сервиса Outlook функцию «подсказок» при ответе на письмо. Это алгоритм прогнозирования текста, позволяющий сократить время на написание писем.

Как сказано в «дорожной карте» (road map) Microsoft, новая функция Outlook будет «обучаемой», и за основу для своего развития она возьмет содержимое почтового ящика пользователей. Другими словами, для наиболее точного подбора ответов на новую электронную корреспонденцию или просто для написания нового письма алгоритм будет изучать уже имеющуюся переписку.

Согласно технической документации Microsoft, пользователь получит возможность игнорировать подсказки и набирать текст на клавиатуре, не используя их. В случае если подсказка окажется действительно подходящей, то ее можно будет принять путем нажатия стрелки вправо на клавиатуре.

Outlook научится фишкам, которые давно есть у конкурентов

Точные сроки интеграции подсказок в Outlook на момент публикации материала известны не были. Как пишет The Verge, они заработают до мая 2020 г. и могут появиться во всех приложениях облачного сервиса Microsoft 365, ранее известном как Office 365, в состав которого входит и веб-версия Outlook.

По стопам Google и «Яндекса»

Идея интеграции подсказок в почтовый сервис принадлежит не Microsoft – она «подсмотрела» ее у Google. С апреля 2004 г. интернет-гигант развивает собственный почтовый сервис Gmail, и его пользователи получили доступ к инструменту подсказок при наборе текста в мае 2018 г.

Инструмент Google получил название Smart Compose и был представлен на конференции Google I/O 2018. На момент его дебюта Google не уточняла, планирует ли она добавлять подсказки для каких-либо языков, помимо английского.

Между тем, CNews убедился, что на 12 мая 2020 г. алгоритмы Smart Compose научились работать с рядом языков мира, в том числе и с русским. В веб-версии почтового сервиса «Яндекса» тоже есть встроенная функция предопределения текста с поддержкой русского языка. Microsoft, тем временем, не сообщает о поддержке различных языков в своем сервисе подсказок.

Интеграция подсказок в облачный офисный сервис тоже не нова. В ноябре 2019 г., по информации The Verge, Google встроила Smart Compose в Google Docs, открыв доступ к этому инструменту корпоративным клиентам.

Отложенная отправка

В дополнение к смарт-подсказкам Microsoft добавит в веб-версию Outlook функцию отложенной отправки. Она позволит заранее выбирать время отправки и даст возможность, к примеру, написать поздравительное письмо за неделю до самого события и поставить автоматическую отправку в требуемый день.

Точных сроков появления этой функции в веб-версии Outlook Microsoft не называет. По данным The Verge, она заработает до конца II квартала 2020 г., то есть до 30 июня 2020 г.

Стоит отметить, что отложенная отправка – тоже не новинка для современных почтовых сервисов. Возможность запланировать рассылку электронной корреспонденции предусмотрена как минимум в Gmail, почте «Яндекса» и Mail.ru. Кроме того, планировать отправку писем умеют и почтовые клиенты, к примеру, The Bat.

История Outlook

Outlook как почтовая программа существует с 1997 г. Веб-сервис Outlook.com, в который и будут добавлены подсказки вместе с отложенной отправкой, появился, как сообщал CNews, летом 2012 г. Впоследствии проект регулярно обновлялся и раз в несколько лет получал глобальные апдейты. Впервые такой апдейт случился в феврале 2016 г., когда сервис переехал на инфраструктуру Office 365, что позволило повысить его надежность и защищенность. Появилось множество новых функций, упрощающих работу с почтой и событиями.

В марте 2018 г., после начатого в августе 2017 г. бета-тестирования, Microsoft запустила перевод пользователей на новую версию Outlook.com. Изменения коснулись практически всех составляющих, включая дизайн.