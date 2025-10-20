CNewsMarket подготовил рейтинг российских почтовых решений, ориентированных на коммерческие организации и государственные структуры. В обзоре рассматриваются системы, обеспечивающие работу с электронной почтой, календарем, адресной книгой. Отдельное внимание уделяется корпоративным инструментам, таким как интеграция с инструментами совместной работы, организация миграции и обеспечение безопасности.
CNewsMarket публикует ежегодный обзор корпоративных почтовых систем, соответствующих требованиям национального технологического суверенитета, т.е. разработанных российскими вендорами и с ИТ-инфраструктурой, развернутой на территории страны.
Для бизнеса недостаточно обеспечить доставку внешней и внутренней корреспонденции, а также защиту от спама (с этой задачей успешно справляются бесплатные решения), на первое место выходят задачи миграции с широко распространенных западных платформ, интеграции с корпоративным ПО, управляемость и, разумеется, кибербезопасность.
Интегральный рейтинг участников включает в себя более 30 критериев, характеризующих функциональность почтового и календарного решения, помимо этого оцениваются такие параметры как безопасность (более 10 критериев), отказоустойчивость и возможности миграции (6 и 9 критериев соответственно), тип архитектуры и ряд др.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Функциональность почтового сервиса
- Функциональность календарного сервиса
- Способы реализации базовой функциональности по типам «В составе одного решения», «Отдельный модуль» и «Интеграция с решением другого вендора»: для следующих служб:
- Почта
- Календарь
- Задачи
- Миграция с Exchange
- Тонкий (web) клиент
- Толстый почтовый клиент
- CLI — командный интерфейс
- Отказоустойчивость и кластеризация
- Дашборд администратора
- Защита от спама и вирусов
- Защита от атак
- Графические инструменты миграции
- Сосуществование с MS Exchange в рамках общих почтовых доменов
- Поэтапная миграция данных
- Выборочная миграция данных
- Миграция календарей,
- Миграция общих календарей и прав на календари MS Exchange
- Миграция серверных архивов MS Exchange
- Возможность миграции с других почтовых систем
- Миграция общих ящиков
3. Отказоустойчивость:
- Вертикальное и горизонтальное масштабирование
- Балансировка нагрузки на основе загруженности узлов кластера
- Репликация почтовых данных механизмами решения
- Интеграция с внешними СРК системами
- Распределенное хранение почтовых данных
- Мониторинг инфраструктуры
4. Безопасность:
- TLS
- Механизмы аутентификации
- Двухфакторная аутентификация
- Модель разделения прав администраторов
- Аудит почтовых ящиков
- Просмотр журналов событий в графическом интерфейсе
- Сводные журналы событий со всех узлов кластерного решения
- Аудит действий администраторов
- Контроль и защита настроенных конфигураций, включая health check системы
- Административное удаление писем
- Сервис удержания удаленных писем из корзины пользователя
- Сервис трассировки писем в графическом интерфейсе
5. Особенности:
- Тип архитектуры
- Варианты инсталляции
- Тестовый период
Источник: CNewsMarket. Полная версия
Лидером рейтинга российских почтовых решений стала система корпоративного класса RuPost от «Группы Астра» с расширенными инструментами миграции из MS Exchange. Программа подходит для больших команд, доступна в инсталляции OnPremise, а также в отечественной облачной платформе Astra Cloud с возможностью вертикального и горизонтального масштабирования, а также поддержкой балансировки и распределенного хранения почтовых данных.
Второе место — у VK WorkSpace. Это комплексное решение, которое включает в себя кроме почты также и календарь, мессенджер, сервис видеозвонков, пространство для работы с файлами. Надежность почты VK обеспечивается за счет размещения в нескольких дата-центрах, а само решение опирается на кластерную архитектуру, построенную на контейнерах, что упрощает масштабирование решения и выстраивание катастрофоустойчивых конфигураций.
Третье место — у системы Mailion («МойОфис»). Решение построено на базе микросервисной архитектуры, что обеспечивает высокую отказоустойчивость, быстрое самовосстановление и масштабируемость при развертывании. Mailion актуален для геораспределенных команд и организаций с холдинговой структурой. Еще одним важным преимуществом системы является бесшовный переход с Microsoft Exchange, с гарантией полноты мигрируемых данных.
Также на третьем месте находится Cloud Exchange от LanCloud — облачный SaaS-сервис корпоративной электронной почты на базе Microsoft Exchange Server с полной поддержкой Outlook с соблюдением требований ФЗ-152 в отношении персональных данных. Вендор заявляет о бесплатном администрировании и технической поддержке в режиме 24/7/365, система развернута в крупнейшем в ЦОДе, сертифицированном по TIER-III Design, Facility и Operations.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
