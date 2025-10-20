CNewsMarket подготовил рейтинг российских почтовых решений, ориентированных на коммерческие организации и государственные структуры. В обзоре рассматриваются системы, обеспечивающие работу с электронной почтой, календарем, адресной книгой. Отдельное внимание уделяется корпоративным инструментам, таким как интеграция с инструментами совместной работы, организация миграции и обеспечение безопасности.

CNewsMarket публикует ежегодный обзор корпоративных почтовых систем, соответствующих требованиям национального технологического суверенитета, т.е. разработанных российскими вендорами и с ИТ-инфраструктурой, развернутой на территории страны.

Для бизнеса недостаточно обеспечить доставку внешней и внутренней корреспонденции, а также защиту от спама (с этой задачей успешно справляются бесплатные решения), на первое место выходят задачи миграции с широко распространенных западных платформ, интеграции с корпоративным ПО, управляемость и, разумеется, кибербезопасность.

Интегральный рейтинг участников включает в себя более 30 критериев, характеризующих функциональность почтового и календарного решения, помимо этого оцениваются такие параметры как безопасность (более 10 критериев), отказоустойчивость и возможности миграции (6 и 9 критериев соответственно), тип архитектуры и ряд др.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг российских почтовых решений для бизнеса. Структура баллов Подробнее: Обзор «Корпоративные почтовые решения 2025» Функциональность Безопасность Миграция Отказоустойчивость Особенности 300 120 90 90 65 290 100 80 75 55 305 80 80 75 50 300 90 80 75 45 275 110 80 60 40 265 110 50 90 45 285 90 60 60 60 295 80 60 45 65 310 80 50 45 20 265 80 30 75 35 195 70 40 90 60 135 60 60 75 55

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Функциональность почтового сервиса

Функциональность календарного сервиса

Способы реализации базовой функциональности по типам «В составе одного решения», «Отдельный модуль» и «Интеграция с решением другого вендора»: для следующих служб:

- Почта

- Календарь

- Задачи

- Миграция с Exchange

- Тонкий (web) клиент

- Толстый почтовый клиент

- CLI — командный интерфейс

- Отказоустойчивость и кластеризация

- Дашборд администратора

- Защита от спама и вирусов

- Защита от атак

2. Возможности миграции:

Графические инструменты миграции

Сосуществование с MS Exchange в рамках общих почтовых доменов

Поэтапная миграция данных

Выборочная миграция данных

Миграция календарей,

Миграция общих календарей и прав на календари MS Exchange

Миграция серверных архивов MS Exchange

Возможность миграции с других почтовых систем

Миграция общих ящиков

3. Отказоустойчивость:

Вертикальное и горизонтальное масштабирование

Балансировка нагрузки на основе загруженности узлов кластера

Репликация почтовых данных механизмами решения

Интеграция с внешними СРК системами

Распределенное хранение почтовых данных

Мониторинг инфраструктуры

4. Безопасность:

TLS

Механизмы аутентификации

Двухфакторная аутентификация

Модель разделения прав администраторов

Аудит почтовых ящиков

Просмотр журналов событий в графическом интерфейсе

Сводные журналы событий со всех узлов кластерного решения

Аудит действий администраторов

Контроль и защита настроенных конфигураций, включая health check системы

Административное удаление писем

Сервис удержания удаленных писем из корзины пользователя

Сервис трассировки писем в графическом интерфейсе

5. Особенности:

Тип архитектуры

Варианты инсталляции

Тестовый период

Место Компания Решение Итоговый балл 1 «РуПост» («Группа Астра») RuPost 665 2 VK Tech Почта VK WorkSpace 600 3 МойОфис Mailion 590 3 Lancloud Cloud Exchange 590 4 Иридиум DeepMail 565

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга российских почтовых решений стала система корпоративного класса RuPost от «Группы Астра» с расширенными инструментами миграции из MS Exchange. Программа подходит для больших команд, доступна в инсталляции OnPremise, а также в отечественной облачной платформе Astra Cloud с возможностью вертикального и горизонтального масштабирования, а также поддержкой балансировки и распределенного хранения почтовых данных.

Второе место — у VK WorkSpace. Это комплексное решение, которое включает в себя кроме почты также и календарь, мессенджер, сервис видеозвонков, пространство для работы с файлами. Надежность почты VK обеспечивается за счет размещения в нескольких дата-центрах, а само решение опирается на кластерную архитектуру, построенную на контейнерах, что упрощает масштабирование решения и выстраивание катастрофоустойчивых конфигураций.

Третье место — у системы Mailion («МойОфис»). Решение построено на базе микросервисной архитектуры, что обеспечивает высокую отказоустойчивость, быстрое самовосстановление и масштабируемость при развертывании. Mailion актуален для геораспределенных команд и организаций с холдинговой структурой. Еще одним важным преимуществом системы является бесшовный переход с Microsoft Exchange, с гарантией полноты мигрируемых данных.

Также на третьем месте находится Cloud Exchange от LanCloud — облачный SaaS-сервис корпоративной электронной почты на базе Microsoft Exchange Server с полной поддержкой Outlook с соблюдением требований ФЗ-152 в отношении персональных данных. Вендор заявляет о бесплатном администрировании и технической поддержке в режиме 24/7/365, система развернута в крупнейшем в ЦОДе, сертифицированном по TIER-III Design, Facility и Operations.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Отказоустойчивость Вертикальное и горизонтальное масштабирование

Балансировка нагрузки на основе загруженности узлов кластера

Репликация почтовых данных механизмами решения

Интеграция с внешними СРК системами

Распределенное хранение почтовых данных

Мониторинг инфраструктуры 2. Тип архитектуры: микросервисная

3. Возможность инсталляции в частное облако

4. Отсутствие ограничений по функционалу в тестовой версии 15 баллов за каждый вариант 1. Функциональность почтового сервиса Базовые возможности по работе с почтой

Списки рассылки (для больших рассылок с автоматизаций, модерацией и пр.)

Серверные правила обработки

Отзыв писем

Отложенная отправка писем

Делегирование («отправка от имени»)

Установка прав на папки для пользователя

Установка прав на папки для группы пользователей

Получение почты со сторонних серверов (RPOP, RIMAP)

Динамические группы рассылки на основе LDAP

Динамические общие почтовые ящики

Поддержка работы с почты на мобильных устройствах

Автоматический перенос писем в архив по сроку хранения 2. Функциональность календарного сервиса Базовые возможности по работе с календарем

Создание исключений в периодических событиях

Возможность интеграции календаря с внешними системами ВКС/UC

Поддержка работы с календарями на мобильных устройствах

Поддержка бронирования ресурсов

Просмотр занятости

Делегирование прав на календарь пользователя

Free-Busy в режиме сосуществования с другими почтовыми сервисами

Вложения в календарные события с преобразованием в ссылки 3. Возможности обеспечения безопасности TLS

Механизмы аутентификации

Двухфакторная аутентификация

Модель разделения прав администраторов

Аудит почтовых ящиков

Просмотр журналов событий в графическом интерфейсе

Сводные журналы событий со всех узлов кластерного решения

Аудит действий администраторов

Контроль и защита настроенных конфигураций, включая health check системы

Административное удаление писем

Сервис удержания удаленных писем из корзины пользователя

Сервис трассировки писем в графическом интерфейсе 4. Возможности миграции Графические инструменты миграции

Сосуществование с MS Exchange в рамках общих почтовых доменов

Поэтапная миграция данных

Выборочная миграция данных

Миграция календарей

Миграция общих календарей и прав на календари MS Exchange

Миграция серверных архивов MS Exchange

Возможность миграции с других почтовых систем

Миграция общих ящиков 5. Базовая функциональность: в составе одного решения

6. Тип архитектуры: монолит

7. Возможности инсталляции: On-premise

Публичное облако 10 баллов за каждый вариант Базовая функциональность: Отдельный модуль

Интеграция с решением другого вендора 5 баллов за каждый вариант Количество дней, в течении которых можно бесплатно тестировать решение 1 - 30 дней = 10 баллов

Более 30 дней = 15 баллов

Бессрочно = 20 баллов

