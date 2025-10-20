Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

На страницу обзора

Обзор: Корпоративные почтовые решения 2025

CNewsMarket опубликовал рейтинг корпоративных почтовых решений

CNewsMarket подготовил рейтинг российских почтовых решений, ориентированных на коммерческие организации и государственные структуры. В обзоре рассматриваются системы, обеспечивающие работу с электронной почтой, календарем, адресной книгой. Отдельное внимание уделяется корпоративным инструментам, таким как интеграция с инструментами совместной работы, организация миграции и обеспечение безопасности.

CNewsMarket публикует ежегодный обзор корпоративных почтовых систем, соответствующих требованиям национального технологического суверенитета, т.е. разработанных российскими вендорами и с ИТ-инфраструктурой, развернутой на территории страны.

Для бизнеса недостаточно обеспечить доставку внешней и внутренней корреспонденции, а также защиту от спама (с этой задачей успешно справляются бесплатные решения), на первое место выходят задачи миграции с широко распространенных западных платформ, интеграции с корпоративным ПО, управляемость и, разумеется, кибербезопасность.

Интегральный рейтинг участников включает в себя более 30 критериев, характеризующих функциональность почтового и календарного решения, помимо этого оцениваются такие параметры как безопасность (более 10 критериев), отказоустойчивость и возможности миграции (6 и 9 критериев соответственно), тип архитектуры и ряд др.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг российских почтовых решений для бизнеса. Структура баллов

Подробнее: Обзор «Корпоративные почтовые решения 2025»

Функциональность
Безопасность
Миграция
Особенности
300
120
90
90
65

290
100
80
75
55
305
80
80
75
50
300
90
80
75
45
275
110
80
60
40
265
110
50
90
45
285
90
60
60
60

295
80
60
45
65
310
80
50
45
20

265
80
30
75
35

195
70
40
90
60
135
60
60
75
55

Источник: ИТ-маркетплейс CNewsMarket, 2025 г.

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

  • Функциональность почтового сервиса
  • Функциональность календарного сервиса
  • Способы реализации базовой функциональности по типам «В составе одного решения», «Отдельный модуль» и «Интеграция с решением другого вендора»: для следующих служб:
    - Почта
    - Календарь
    - Задачи
    - Миграция с Exchange
    - Тонкий (web) клиент
    - Толстый почтовый клиент
    - CLI — командный интерфейс
    - Отказоустойчивость и кластеризация
    - Дашборд администратора
    - Защита от спама и вирусов
    - Защита от атак

2. Возможности миграции:

  • Графические инструменты миграции
  • Сосуществование с MS Exchange в рамках общих почтовых доменов
  • Поэтапная миграция данных
  • Выборочная миграция данных
  • Миграция календарей,
  • Миграция общих календарей и прав на календари MS Exchange
  • Миграция серверных архивов MS Exchange
  • Возможность миграции с других почтовых систем
  • Миграция общих ящиков

3. Отказоустойчивость:

  • Вертикальное и горизонтальное масштабирование
  • Балансировка нагрузки на основе загруженности узлов кластера
  • Репликация почтовых данных механизмами решения
  • Интеграция с внешними СРК системами
  • Распределенное хранение почтовых данных
  • Мониторинг инфраструктуры

4. Безопасность:

  • TLS
  • Механизмы аутентификации
  • Двухфакторная аутентификация
  • Модель разделения прав администраторов
  • Аудит почтовых ящиков
  • Просмотр журналов событий в графическом интерфейсе
  • Сводные журналы событий со всех узлов кластерного решения
  • Аудит действий администраторов
  • Контроль и защита настроенных конфигураций, включая health check системы
  • Административное удаление писем
  • Сервис удержания удаленных писем из корзины пользователя
  • Сервис трассировки писем в графическом интерфейсе

5. Особенности:

  • Тип архитектуры
  • Варианты инсталляции
  • Тестовый период
Место Компания Решение Итоговый балл
1
«РуПост» («Группа Астра»)
RuPost
665
2
VK Tech
Почта VK WorkSpace
600
3
МойОфис
Mailion
590
3
Lancloud
Cloud Exchange
590
4
Иридиум
DeepMail
565

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга российских почтовых решений стала система корпоративного класса RuPost от «Группы Астра» с расширенными инструментами миграции из MS Exchange. Программа подходит для больших команд, доступна в инсталляции OnPremise, а также в отечественной облачной платформе Astra Cloud с возможностью вертикального и горизонтального масштабирования, а также поддержкой балансировки и распределенного хранения почтовых данных.

Второе место — у VK WorkSpace. Это комплексное решение, которое включает в себя кроме почты также и календарь, мессенджер, сервис видеозвонков, пространство для работы с файлами. Надежность почты VK обеспечивается за счет размещения в нескольких дата-центрах, а само решение опирается на кластерную архитектуру, построенную на контейнерах, что упрощает масштабирование решения и выстраивание катастрофоустойчивых конфигураций.

Третье место — у системы MailionМойОфис»). Решение построено на базе микросервисной архитектуры, что обеспечивает высокую отказоустойчивость, быстрое самовосстановление и масштабируемость при развертывании. Mailion актуален для геораспределенных команд и организаций с холдинговой структурой. Еще одним важным преимуществом системы является бесшовный переход с Microsoft Exchange, с гарантией полноты мигрируемых данных.

Также на третьем месте находится Cloud Exchange от LanCloud — облачный SaaS-сервис корпоративной электронной почты на базе Microsoft Exchange Server с полной поддержкой Outlook с соблюдением требований ФЗ-152 в отношении персональных данных. Вендор заявляет о бесплатном администрировании и технической поддержке в режиме 24/7/365, система развернута в крупнейшем в ЦОДе, сертифицированном по TIER-III Design, Facility и Operations.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов
1. Отказоустойчивость
  • Вертикальное и горизонтальное масштабирование
  • Балансировка нагрузки на основе загруженности узлов кластера
  • Репликация почтовых данных механизмами решения
  • Интеграция с внешними СРК системами
  • Распределенное хранение почтовых данных
  • Мониторинг инфраструктуры
2. Тип архитектуры: микросервисная
3. Возможность инсталляции в частное облако
4. Отсутствие ограничений по функционалу в тестовой версии
15 баллов за каждый вариант
1. Функциональность почтового сервиса
  • Базовые возможности по работе с почтой
  • Списки рассылки (для больших рассылок с автоматизаций, модерацией и пр.)
  • Серверные правила обработки
  • Отзыв писем
  • Отложенная отправка писем
  • Делегирование («отправка от имени»)
  • Установка прав на папки для пользователя
  • Установка прав на папки для группы пользователей
  • Получение почты со сторонних серверов (RPOP, RIMAP)
  • Динамические группы рассылки на основе LDAP
  • Динамические общие почтовые ящики
  • Поддержка работы с почты на мобильных устройствах
  • Автоматический перенос писем в архив по сроку хранения
2. Функциональность календарного сервиса
  • Базовые возможности по работе с календарем
  • Создание исключений в периодических событиях
  • Возможность интеграции календаря с внешними системами ВКС/UC
  • Поддержка работы с календарями на мобильных устройствах
  • Поддержка бронирования ресурсов
  • Просмотр занятости
  • Делегирование прав на календарь пользователя
  • Free-Busy в режиме сосуществования с другими почтовыми сервисами
  • Вложения в календарные события с преобразованием в ссылки
3. Возможности обеспечения безопасности
  • TLS
  • Механизмы аутентификации
  • Двухфакторная аутентификация
  • Модель разделения прав администраторов
  • Аудит почтовых ящиков
  • Просмотр журналов событий в графическом интерфейсе
  • Сводные журналы событий со всех узлов кластерного решения
  • Аудит действий администраторов
  • Контроль и защита настроенных конфигураций, включая health check системы
  • Административное удаление писем
  • Сервис удержания удаленных писем из корзины пользователя
  • Сервис трассировки писем в графическом интерфейсе
4. Возможности миграции
  • Графические инструменты миграции
  • Сосуществование с MS Exchange в рамках общих почтовых доменов
  • Поэтапная миграция данных
  • Выборочная миграция данных
  • Миграция календарей
  • Миграция общих календарей и прав на календари MS Exchange
  • Миграция серверных архивов MS Exchange
  • Возможность миграции с других почтовых систем
  • Миграция общих ящиков
5. Базовая функциональность: в составе одного решения
6. Тип архитектуры: монолит
7. Возможности инсталляции:
  • On-premise
  • Публичное облако
10 баллов за каждый вариант
Базовая функциональность:
  • Отдельный модуль
  • Интеграция с решением другого вендора
5 баллов за каждый вариант
Количество дней, в течении которых можно бесплатно тестировать решение
1 - 30 дней = 10 баллов
Более 30 дней = 15 баллов
Бессрочно = 20 баллов

Перейти к обзору «Корпоративные почтовые решения 2025»

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Корпоративная почта» в теме письма.

Подписаться на новости

Интервью обзора

Сергей Степанюк Сергей Степанюк, «МойОфис»: Безопасность  — приоритет нашего почтового решения
Сергей Степанюк
«МойОфис»

Рейтинги

CNewsMarket: Рейтинг корпоративных почтовых решений 2025
Подробнее