От сложности к доступности: как «Турбо Облако» открывает ИИ для компаний любого масштаба

Директор по стратегии и технологиям компании «Турбо Облако» Михаил Соколов выступил с программным докладом «Сложность vs. Доступность: как облако демократизирует искусственный интеллект» на стратегической секции «ИИ и большие данные». Его выступление было посвящено практическим путям преодоления барьеров, мешающих компаниям массово внедрять передовые ИИ-решения.

В своем выступлении Михаил Соколов представил комплексный анализ, центральным тезисом которого стала роль облачных сервисов по модели AIaaS (Artificial Intelligence as a Service) как ключевого инструмента «демократизации» ИИ. Он подчеркнул, что эта модель делает сложные технологии доступными для компаний любого масштаба, устраняя необходимость в крупных первоначальных инвестициях в инфраструктуру. Эксперт детально разобрал актуальные тренды и барьеры на рынке, после чего перешел к практическим аспектам, представив конкретные сценарии применения облачных ИИ-сервисов в различных отраслях и предложив решения для вызовов, связанных с геораспределенностью. Для помощи компаниям в навигации на рынке Михаил Соколов представил возможности нового облачного провайдера «Турбо Облако», а также поделился прогнозом по перспективным ИИ-сервисам, спрос на которые стремительно растет.

Параллельно с деловой программой стали известны результаты ежегодной премии CNews Awards. Компания «Турбо Облако» была признана лучшей в номинации «Публичная облачная платформа года».

Эта победа стала признанием масштабной работы, проделанной компанией в 2025 году. Как отметили в «Турбо Облако», этот период стал трансформационным: было проведено обновление бренда, существенно расширены мощности и запущен ряд новых продуктов, включая высокопроизводительные GPU-сервисы для обучения ИИ, решения в области безопасности и бизнес-приложения. Важным шагом в повышении доступности стало упрощение процедуры подключения к платформе, которая теперь возможна даже через портал «Госуслуги».

Участие в CNews Forum 2025 и получение престижной отраслевой награды подтверждают роль «Турбо Облако» как одного из драйверов цифровой трансформации в России, предлагающего бизнесу и государственному сектору не только технологическую инфраструктуру, но и стратегические ориентиры для развития.