R‑Vision выпустила обновление платформы R‑Vision SOAR

R‑Vision выпустила масштабное обновление R‑Vision SOAR – платформы для автоматизации и повышения эффективности SOC, ранее известную как R-Vision IRP. В версии 5.0 разработчик представил большой блок функциональных обновлений. В частности, расширены возможности продукта по взаимодействию с ГосСОПКА, реализована возможность работы с группами инцидентов, индикаторами компрометации и многое другое. В новую версию также вошли улучшения пользовательского интерфейса.

С выходом версии 5.0 система R-Vision IRP была переименована в R‑Vision SOAR. Смена названия подчеркивает текущий уровень зрелости программного продукта, функциональность которого давно вышла за рамки решений класса IRP (Incident Response Platform) и соответствует требованиям класса SOAR (Security Orchestration, Automation and Response).

Одной из ключевых в обновленной версии стала функциональность по взаимодействию с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА): появилась возможность переписки с оператором НКЦКИ по отправленным и полученным инцидентам. Теперь благодаря R-Vision SOAR из ГосСОПКА можно получать инциденты, ранее зарегистрированные вне системы, а также создавать инциденты на базе входящих уведомлений от НКЦКИ для оперативной отработки информации от регулятора. При этом в сценариях реагирования возможно настроить автоматическое заполнение карточки ГосСОПКА данными по инциденту и его дальнейшую отправку в ГосСОПКА.

Существенные изменения коснулись функциональности по управлению инцидентами. В R-Vision SOAR 5.0 появилась возможность объединять инциденты в группы, что позволяет удобно обрабатывать ситуации, когда несколько инцидентов связаны между собой. Внутри группы инцидентов можно настроить правила автозаполнения полей. Например, пронаследовать статус родительского инцидента в дочерние или просуммировать величину ущерба из дочерних инцидентов в родительский. Еще одно важное нововведение – поддержка индикаторов компрометации (IoC) в виде специального раздела в карточке инцидента и возможность вывода данных по индикаторам на дашборды.

Кроме этого, удобство в работе с системой добавляют такие нововведения как отображение сценариев в виде наглядного таймлайна, кнопка для запуска сценария прямо из карточки инцидента, возможность настроить обязательные поля при смене статуса обработки инцидента и многое другое.

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Работа с основными сущностями системы через программный интерфейс REST API была реализована в предыдущих версиях R-Vision SOAR. В 5 версии возможности API стали еще шире, что позволяет бесшовно встроить R-Vision SOAR в любые процессы и инфраструктуру организации.

С выходом версии 5.0 разработчик значительно упростил схему лицензирования продукта – R-Vision SOAR теперь поставляется бандлами, функциональности которых оптимально закрывает потребности заказчиков к масштабированию, отказоустойчивости и интеграции с другими системами. При этом, в отличие от других решений класса IRP/SOAR на российском рынке, в схеме лицензирования R-Vision SOAR не учитывается число внешних систем заказчика, взаимодействующих с платформой в рамках сценариев реагирования.

«По результатам продолжительной работы в релиз R-Vision SOAR 5.0 вошло огромное количество нововведений. Это самое масштабное обновление системы за последние несколько лет. Новые функции помогут более гибко управлять автоматизацией ИБ и удобно обрабатывать инциденты в условиях увеличения их количества. Помимо обновления функционала, с версии 5.0 запущен процесс плавной переработки визуальной составляющей системы. В последующих обновлениях система обретет новый внешний вид и станет более удобной для использования.», – сказал Данил Бородавкин, менеджер продукта R-Vision SOAR в компании R-Vision.