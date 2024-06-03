МАИ и Bi.Zone совместно проведут практические занятия для студентов

Специалисты Bi.Zone Consulting подготовили для учащихся Московского авиационного института (МАИ) курс, который даст возможность освоить инструменты автоматизации для выполнения требований законодательства по кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Студенты нескольких программ вуза пройдут курс от команды Bi.Zone Consulting по направлению «Аудит информационной безопасности автоматизированных систем». Учащиеся будут выполнять задания по нескольким трекам: инвентаризация активов, управление уязвимостями, работа с персональными данными, формирование организационно-распорядительной документации, подготовка к аттестационным испытаниям.

Евгений Карпухин, доцент кафедры «Радиосистемы и комплексы управления, передачи информации и информационная безопасность», НИУ МАИ: «Такой проект позволит нашим студентам освоить навыки работы с современными инструментами защиты данных. В рамках курса обучающиеся смогут углубить и закрепить знания по вопросам аудита информационной безопасности и получить углубленные навыки работы со средствами автоматизации процессов кибербезопасности».

В ходе обучения студенты смогут почувствовать себя специалистами по кибербезопасности, выполняющими реальный проект. Им предстоит работать с запросом заказчика и его ключевыми требованиями.

Тимофей Поляков, руководитель направления Bi.Zone Consulting: «Для прохождения практических занятий у студентов будет доступ к Bi.Zone Compliance Platform. Это универсальное решение для автоматизации выполнения требований законодательства по защите персональных данных, государственных информационных систем и критических информационных инфраструктур. При формировании курса мы опирались на опыт команды Bi.Zone Consulting, которая специализируется на анализе соответствия требованиям регуляторов и комплексной оценке уровня кибербезопасности, а также разрабатывает Bi.Zone Compliance Platform. Все задания максимально приближены к реальным кейсам, с которыми сталкиваются специалисты кибербезопасности. Такой курс позволит получить прикладные навыки, необходимые для выполнения рабочих задач».

Ранее специалисты Bi.Zone Consulting уже реализовали специальные обучающие проекты для студентов. Среди них — совместные курсы с Российским университетом транспорта (МИИТ) и Московским институтом электронной техники (МИЭТ).

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МАИ — российский вуз, который обеспечивает подготовку инженерных кадров и проводит научные исследования мирового уровня.

Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Bi.Zone разрабатывает собственные продукты для обеспечения устойчивости ИТ‑инфраструктур любого размера и оказывает услуги по киберзащите: от расследования инцидентов и мониторинга угроз до создания стратегий по кибербезопасности и комплексного аутсорсинга профильных функций. С 2016 г компания реализовала более 1200 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др., защитив свыше 600 клиентов в 15 странах мира.