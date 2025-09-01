Разделы

Bi.Zone Consulting ускоряет анализ угроз в три раза

Обновленная услуга по комплексному управлению киберрисками сокращает потери бизнеса, повышает устойчивость к атакам и улучшает качество управления кибербезопасностью.

По данным Bi.Zone Consulting, 60% организаций не могут точно определить масштаб потенциального ущерба от киберинцидентов. Это ведет к непредсказуемым расходам, штрафам и репутационным потерям. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Обновление услуги по комплексному управлению киберрисками объединяет опыт специалистов Bi.Zone с международными стандартами (ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27005:2022, ISO 31000:2018, ISO 22301:2019, ISO/TS 22317:2021 и т. п.) и актуальными требованиями российских регуляторов в области моделирования угроз и возможных негативных последствий (ПП-127, 716-П и т.п.).

Теперь услуга Bi.Zone: учитывает влияние киберугроз на операционную деятельность компании; ускоряет выявление рисков и анализ возможных сценариев как минимум в три раза; систематизирует сценарии нарушений безопасности по степени критичности фактических последствий; переводит расчет возможного ущерба в понятные категории — от штрафов и неустоек до простоя производства.

Это помогает наладить прямое взаимодействие между специалистами по кибербезопасности и бизнесом, а также минимизировать убытки на 25–70% в зависимости от риск-аппетита компании.

Функции, улучшенные в обновлении

Автоматизированная оценка рисков. Решение использует готовые инструменты для автоматического формирования сценариев угроз, созданные по ISO 27005:2022, что помогает выявлять потенциальные риски.

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt
цифровизация

Стратегическое управление. Подход строится на трехлетних циклах с прописанными KPI и ежегодной адаптацией риск-стратегии под актуальные угрозы.

Экономическая эффективность. Услуга помогает руководителям определить риск-аппетит через допустимый уровень критичности операционных потерь, выбрать соразмерные меры защиты и аргументировать целесообразность бюджета на кибербезопасность.

Соответствие требованиям регуляторов. Решение автоматизирует операции оценки угроз и обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с исполнением 716‑П, ПП‑127 и других руководящих документов.

Тимофей Поляков, руководитель направления Bi.Zone Consulting: Многие организации управляют рисками, не ориентируясь на реальную картину угроз. В результате бюджеты на кибербезопасность расходуются неэффективно. Как правило, 80% ресурсов закладывается на реагирование, а не на профилактику. Бизнес при этом сталкивается с неожиданными штрафами и репутационными потерями. Мы предоставляем руководителям эффективный инструмент, который повышает качество и прозрачность управления, укрепляет обоснованность и значимость принимаемых решений. Каждый шаг в процессе обоснован цифрами и приоритизирован. Как итог — наша услуга оказывает положительное влияние на прибыль, киберустойчивость и репутацию компании».

