В реестр российского ПО включена платформа BI.ZONE Compliance Platform

BI.ZONE объявила, что продукт BI.ZONE Compliance Platform вошел в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

BI.ZONE Compliance Platform — платформа, которая помогает организациям облегчить управление персональными данными, привести и непрерывно поддерживать свою деятельность в соответствии с требованиями 152-ФЗ. С ее помощью можно до 50% сократить время на разработку документации, а также снизить влияние человеческого фактора на процессы обеспечения защиты персональных данных. При правильно выстроенных процессах компании смогут минимизировать ущерб даже в случае утечки.

«BI.ZONE Compliance Platform не имеет привязки к отрасли и подойдет всем организациям, которые хотят привести свою деятельность в порядок, выполнить требования 152-ФЗ, избежать ошибок и лишних трудозатрат. Фактически наш продукт закрывает серьезный пласт бизнес-задач, экономя время и деньги. К тому же теперь, когда он вошел в реестр отечественного ПО, его стоимость не будет включать НДС и снизится на 20%», — сообщил директор по росту BI.ZONE Рустэм Хайретдинов.

Ранее в реестр российского ПО были включены продукты компании BI.ZONE, направленные на повышение уровня киберустойчивости компании: BI.ZONE CPT — сервис для постоянного контроля защищенности внешнего IT-периметра компании, BI.ZONE CESP — облачное решение для многоуровневой защиты электронной почты от спама, фишинга и вредоносного программного обеспечения, BI.ZONE WAF — сервис под управлением экспертов для защиты веб-приложений и API, BI.ZONE Secure SD-WAN — решение, которое помогает снизить издержки и справиться с ограничениями человеческих ресурсов при подключении новой площадки к сети организации.