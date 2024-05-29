В России впервые запустили сервис умной диагностики здоровья по видеоселфи

На базе мобильного приложения российской клиники в режиме апробации запущен сервис, анализирующий ряд параметров здоровья пациента — пульс, артериальное давление, частоту дыхания и прочее — по лицу. Благодаря этой технологии можно более эффективно выявлять риски сердечно-сосудистых, эндокринологических, ментальных и других заболеваний, а также накапливать базу данных для того, чтобы прогнозировать динамику их роста среди населения.

Европейский медицинский центр запустил в 2023 г. платформу EMC-Connect для сбора данных о состоянии здоровья пациентов. Благодаря внедрению дистанционного мониторинга и анализа лица планируется улучшить систему скрининга, а также направление превентивной медицины в целом. За интеграцию системы отвечает российская аккредитованная ИТ-компания «ТелеМедХаб».

Директор по цифровой трансформации ЕМС Егор Сафрыгин сказал: «Мы гордимся, что первыми на российском медицинском рынке запустили такой инновационный цифровой продукт как анализ состояния здоровья пациента по технологии фотоплетизмографии, то есть по видеоизображению лица. Подобные инструменты уже есть во многих странах мира, и мы не собираемся отставать от них. В отличие от умных камер здоровья, где необходимо посылать врачам свои фотографии или видео, пользователи EMC-Connect проводят диагностику благодаря камере телефона и сохраняют необходимые данные в приложении. Кроме того, для этого им не нужны дополнительные устройства с Bluetooth вроде тонометров и пульсоксиметров, что позволяет кратно расширить аудиторию сервиса. Я уверен, что в масштабах нашей страны этот сервис мог бы стать незаменимым инструментом в рамках программы по профилактике и мониторингу здоровья граждан».

Владимир Дмитриев, сооснователь «ТелеМедХаб», отметил: «Мы много лет сотрудничаем с Европейским медицинским центром – нашими сервисами, в том числе EMC-Connect, пользуются уже сотни людей. Отмечу, что у нас с коллегами есть планы по получению регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РФ на метод определения артериального давления по сканированию лица, что позволит использовать эту технологию в том числе в государственной системе здравоохранения и предоставить ее самому широкому кругу пользователей».

Для того, чтобы воспользоваться умным мониторингом, необходимо подключить сервис «МобилМедИИ» в приложении EMC-Connect и указать параметры пользователя – пол, возраст, вес и рост. Работа технологии построена на анализе света, отраженного от лица пациента и взаимодействующего с кровеносными сосудами в глубоких слоях кожи. Для такого анализа подходит именно лицо – открытая часть тела, по которой можно сделать вывод о кровотоке в организме. Измерения с помощью камеры занимают всего лишь 60 секунд. В отличие от зарубежных аналогов мониторинг отличается большей точностью за счет четкого центрирования и дополнительной рамки для захвата лица.